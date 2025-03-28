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Вкуснее, чем "Шуба": самая вкусная закуска из сельди и свеклы для праздничного стола

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
180
Рецепт закуски

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно сделать соус, намазку. 

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Закуска из свеклы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом. 

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • 2 больших свеклы
  • 3-4 средних картофеля
  • 2 моркови
  • 2 яйца
  • 1 маленький лук
  • 200 г сельди
  • 2 ст.л. майонеза
  • соль

Способ приготовления: 

1. Овощи запекаем в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца отвариваем – все охлаждаем.

Овощи для закуски

2. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь. Отжимаем из свеклы сок и соединяем свеклу из 1/2 натертого картофеля, подсаливаем Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем. 

Приготовления закуски

3. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.

Готовая закуска

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