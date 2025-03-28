Вкуснее, чем "Шуба": самая вкусная закуска из сельди и свеклы для праздничного стола

Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно сделать соус, намазку.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом.

Ингредиенты:

2 больших свеклы

3-4 средних картофеля

2 моркови

2 яйца

1 маленький лук

200 г сельди

2 ст.л. майонеза

соль

Способ приготовления:

1. Овощи запекаем в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца отвариваем – все охлаждаем.

2. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь. Отжимаем из свеклы сок и соединяем свеклу из 1/2 натертого картофеля, подсаливаем Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.

3. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.

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