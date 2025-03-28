Вкуснее, чем "Шуба": самая вкусная закуска из сельди и свеклы для праздничного стола
Свекла и сельдь – лучшее сочетание продуктов для приготовления вкусных и полезных салатов, а также закусок. Еще из свеклы можно сделать соус, намазку.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из свеклы, с сельдью и майонезом.
Ингредиенты:
- 2 больших свеклы
- 3-4 средних картофеля
- 2 моркови
- 2 яйца
- 1 маленький лук
- 200 г сельди
- 2 ст.л. майонеза
- соль
Способ приготовления:
1. Овощи запекаем в фольге при 200 градусах 40 минут, яйца отвариваем – все охлаждаем.
2. Овощи чистим и натираем на маленькой терке, нарезаем мелко лук, сельдь. Отжимаем из свеклы сок и соединяем свеклу из 1/2 натертого картофеля, подсаливаем Натертые морковь, картофель, яйца, лук, майонез, соль и сельдь – смешиваем.
3. С помощью пищевой пленки формируем шарики и охлаждаем 1 час.
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