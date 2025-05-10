Вкуснее, чем шашлык: сочные запеченные ребрышки с соусом барбекю

Свиные ребра – лучшая альтернатива шашлыкам. Готовить их можно с разными специями, чесноком, соусом барбекю. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, кулинары советуют их готовить в фольге, и не меньше 2 часов.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и мягких запеченных ребер со специями и чесноком.

Ингредиенты:

Ребра любые – 2 кг

Копченая паприка – 2 ч.л

Перец чили, сухой – 0,5 ч.л

Чеснок сухой – 2 ч.л

Лук сухой – 2 ч.л

Соль – 1 ч.л

Масло – 2 ст. л

Соус барбекю для смазывания

Способ приготовления:

1. Ребра смажьте специями и тертым чесноком. Далее маринуем в специях с маслом и даем постоять примерно 2 часа.

2. Обертываем в два слоя фольги и запекаем при 160 С 2-2,5 часа.

3. Далее достаем и проверяем на мягкость, если твердые, запекаем еще. Затем смазываем любимым соусом барбекю и запекаем еще при 180 С 20 минут.

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