Вкуснее, чем шашлык: сочные запеченные ребрышки с соусом барбекю
Свиные ребра – лучшая альтернатива шашлыкам. Готовить их можно с разными специями, чесноком, соусом барбекю. Для того, чтобы они были сочными и мягкими, кулинары советуют их готовить в фольге, и не меньше 2 часов.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных и мягких запеченных ребер со специями и чесноком.
Ингредиенты:
- Ребра любые – 2 кг
- Копченая паприка – 2 ч.л
- Перец чили, сухой – 0,5 ч.л
- Чеснок сухой – 2 ч.л
- Лук сухой – 2 ч.л
- Соль – 1 ч.л
- Масло – 2 ст. л
- Соус барбекю для смазывания
Способ приготовления:
1. Ребра смажьте специями и тертым чесноком. Далее маринуем в специях с маслом и даем постоять примерно 2 часа.
2. Обертываем в два слоя фольги и запекаем при 160 С 2-2,5 часа.
3. Далее достаем и проверяем на мягкость, если твердые, запекаем еще. Затем смазываем любимым соусом барбекю и запекаем еще при 180 С 20 минут.
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