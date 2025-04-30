Вкуснее, чем окрошка: самый легкий холодный борщ за 10 минут

Холодный, освежающий борщ – идеальное блюдо в жаркий день. И к тому же готовится он очень просто, достаточно всего лишь нарезать, натереть овощи, добавить воду и кефир и блюдо готово!

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного холодного борща, основа которого – тертая свекла и кефир.

Ингредиенты:

Свекла вареная или запеченная – 400 г

Огурцы – 3 шт (средние)

Яйца вареные – 4 шт

Зелень (укроп, зеленый лук)

Кефир – 1 л

Вода – 1 л

Соль

Сахар

Лимонная кислота

Способ приготовления:

1. Зелень мелко порезать и выложить в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1). По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

3. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

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