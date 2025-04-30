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Вкуснее, чем окрошка: самый легкий холодный борщ за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,0 т.
Рецепт блюда

Холодный, освежающий борщ – идеальное блюдо в жаркий день. И к тому же готовится он очень просто, достаточно всего лишь нарезать, натереть овощи, добавить воду и кефир и блюдо готово! 

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Вкусный холодный борщ

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусного холодного борща, основа которого – тертая свекла и кефир. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Свекла вареная или запеченная – 400 г
  • Огурцы – 3 шт (средние)
  • Яйца вареные – 4 шт
  • Зелень (укроп, зеленый лук)
  • Кефир – 1 л
  • Вода – 1 л
  • Соль
  • Сахар
  • Лимонная кислота

Способ приготовления: 

1. Зелень мелко порезать и выложить в кастрюлю. Можно посолить и перетереть ложкой, чтобы зелень дала больше вкуса и аромата.

Зелень и свекла

2. Вареную свеклу, яйца и свежие огурцы натереть на большую терку. Залить все кефиром и разбавить водой до нужной густоты (приблизительно 1:1). По вкусу добавить соль, сахар, лимонную кислоту или лимонный сок.

Кефир для блюда

3. Дать настояться в холодильнике в течение нескольких часов.

Готовый борщ

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