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Вкуснее, чем мясо: запеченные полезные баклажаны с сыром и помидорами
Баклажаны – очень вкусные, сытные и полезные овощи, которые могут быть основой для полезных намазок, а также закусок. Еще их можно нафаршировать, сделать салаты, закуски с разными начинками.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с очень вкусной начинкой.
Ингредиенты:
- Баклажаны
- Помидоры
- Сыр фета
- Сыр твердый
- Чеснок
- Масло
Способ приготовления:
1. Чеснок натереть на мелкую терку и добавить немного воды и соли, этой смесью нужно смазать уже испеченные баклажаны перед тем, как выложить помидоры и сыр.
2. Запечь баклажаны под фольгой около 40 минут при 200С, вы ориентируйтесь по своей духовке.
3. Добавить начинку и запекать еще 10 минут.
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