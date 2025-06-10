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Вкуснее, чем мясо: запеченные полезные баклажаны с сыром и помидорами

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
474
Рецепт блюда

Баклажаны – очень вкусные, сытные и полезные овощи, которые могут быть основой для полезных намазок, а также закусок. Еще их можно нафаршировать, сделать салаты, закуски с разными начинками.

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Запеченные баклажаны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных запеченных баклажанов с очень вкусной начинкой.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Баклажаны
  • Помидоры
  • Сыр фета
  • Сыр твердый
  • Чеснок
  • Масло

Способ приготовления:

1. Чеснок натереть на мелкую терку и добавить немного воды и соли, этой смесью нужно смазать уже испеченные баклажаны перед тем, как выложить помидоры и сыр.

Запеченные баклажаны

2. Запечь баклажаны под фольгой около 40 минут при 200С, вы ориентируйтесь по своей духовке.

Как вкусно приготовить баклажаны

3. Добавить начинку и запекать еще 10 минут.

Готовое блюдо

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