Вкуснее, чем мясные: крабовые котлеты без муки и лишних заморочек для перекуса

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получатся очень вкусные и сочные котлеты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из крабовых палочек, которые будут вкуснее, чем мясные.

Ингредиенты:

Крабовые палочки – 300 г

Вареные яйца – 2 шт.

Твердый сыр или моцарелла – 100 г

Яйцо сырое – 1 шт.

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч. л.

Масло – для жарки

Панировочные сухари – 100 г

Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить частями.

2. Влажными руками, смоченными в воде, сформировать котлетки, обвалять в сухарях.

3. Обжарить на масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Подавать котлеты со сметаной!

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