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Вкуснее, чем мясные: крабовые котлеты без муки и лишних заморочек для перекуса
Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получатся очень вкусные и сочные котлеты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из крабовых палочек, которые будут вкуснее, чем мясные.
Ингредиенты:
- Крабовые палочки – 300 г
- Вареные яйца – 2 шт.
- Твердый сыр или моцарелла – 100 г
- Яйцо сырое – 1 шт.
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч. л.
- Масло – для жарки
- Панировочные сухари – 100 г
- Сметана для подачи
Способ приготовления:
1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить частями.
2. Влажными руками, смоченными в воде, сформировать котлетки, обвалять в сухарях.
3. Обжарить на масле по 3-4 минуты с каждой стороны.
Подавать котлеты со сметаной!
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