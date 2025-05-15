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Вкуснее, чем мясные: крабовые котлеты без муки и лишних заморочек для перекуса

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт котлет

Крабовые палочки – лучший продукт для приготовления вкусных закусок, а также салатов. Еще из них получатся очень вкусные и сочные котлеты.

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Сочные котлеты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных котлет из крабовых палочек, которые будут вкуснее, чем мясные.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • Крабовые палочки – 300 г
  • Вареные яйца – 2 шт.
  • Твердый сыр или моцарелла – 100 г
  • Яйцо сырое – 1 шт.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч. л.
  • Масло – для жарки
  • Панировочные сухари – 100 г
  • Сметана для подачи

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты измельчить в блендере. Лучше все ингредиенты разделить и измельчить частями.

Ингредиенты для котлет

2. Влажными руками, смоченными в воде, сформировать котлетки, обвалять в сухарях.

Приготовление котлет

3. Обжарить на масле по 3-4 минуты с каждой стороны.

Сколько минут жарить котлеты

Подавать котлеты со сметаной!

Готовые котлеты

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