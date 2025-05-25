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Вкуснее, чем мясной: сочный и очень мягкий шашлык из скумбрии

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
348
Вкуснее, чем мясной: сочный и очень мягкий шашлык из скумбрии

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно очень вкусно запечь, стушить, сварить. Еще из нее получится очень вкусный и сочный шашлык. Главное – правильно ее замариновать.

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Шашлык из скумбрии

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из скумбрии, с луком, специями и маслом.

Рецепт шашлыка

Ингредиенты:

  • Скумбрия – 3 шт.
  • Лук – 1-2 шт.
  • Соевый соус – 50 мл
  • Масло – 60 мл
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч. л.

Способ приготовления:

1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать. Промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.

Скумбрия для шашлыка

2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи, масло, чеснок, базилик, перемешайте и оставьте на 1 час мариноваться. 

Маринад для рыбы

3. Готовьте на огне по 10 минут с каждой стороны.

Готовый шашлык

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