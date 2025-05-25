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Вкуснее, чем мясной: сочный и очень мягкий шашлык из скумбрии
Скумбрия – универсальная рыба, которую можно очень вкусно запечь, стушить, сварить. Еще из нее получится очень вкусный и сочный шашлык. Главное – правильно ее замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, сочного шашлыка из скумбрии, с луком, специями и маслом.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 3 шт.
- Лук – 1-2 шт.
- Соевый соус – 50 мл
- Масло – 60 мл
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч. л.
Способ приготовления:
1. Рыбу зачистить от внутренностей. Хвост и голову отрезать. Промыть. Нарезать толщиной 3-4 см.
2. К рыбе добавить нарезанный лук, специи, масло, чеснок, базилик, перемешайте и оставьте на 1 час мариноваться.
3. Готовьте на огне по 10 минут с каждой стороны.
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