Вкуснее, чем любой торт: легкий десерт 'Три молока' из бисквита, со сгущенным молоком и нежным кремом

Идеальный бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных десертов. Одним из таких является очень вкусный десерт "Три молока", который точно понравится всем.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего десерта "Три молока".

Ингредиенты:

Яйца – 4 шт

Сахар –100 г

Разрыхлитель – 10 г

Мука – 100 г

Какао темное – 15 г

Сода – 5 г

Молоко – 200 г

Сгущенное молоко –100 г

Ириска (вареная сгущенка) – 100 г

Эспрессо – 3 порции

Крем:

Крем-сыр – 250 г

Сливки жирные – 250 г

Сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления:

1. Бисквит: все сухие ингредиенты, кроме сахара смешаем вместе.

2. Яйца делим на белки и желтки. Отделяйте осторожно. Сначала взбиваем белок с половиной сахара. До хорошей пышной пены. Чтобы была достаточно крепкая.

3. Взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Тоже до хорошей пены. Начинаем смешивать. Добавляем к желтку 1/3 белка, осторожно перемешаем. Не сильно перемешивайте, нам нужно чтобы масса была воздушная. Добавляем еще 1/3 и туда же все сухие ингредиенты. Перемешаем осторожно и в конце добавляем остаток белка.

4. Выкладываем тесто в форму и запекаем при 160С примерно 50 минут. Проверяем как всегда, шпажкой.

5. Пропитка: смешаем молоко, сгущенное молоко и ириску. Ставим на очень медленный огонь и помешиваем. Соус должен стать однородный и немного загустеть. К соусу добавляем кофе.

6. Залейте готовый остывший бисквит пропиткой и сверху крем из крем-сыра. Присыпьте какао и подавайте!

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