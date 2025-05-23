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Вкуснее, чем любой торт: легкий десерт "Три молока" из бисквита, со сгущенным молоком и нежным кремом

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
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Вкуснее, чем любой торт: легкий десерт 'Три молока' из бисквита, со сгущенным молоком и нежным кремом

Идеальный бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных десертов. Одним из таких является очень вкусный десерт "Три молока", который точно понравится всем. 

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Десерт из бисквита

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего десерта "Три молока".

Рецепт десерта

Ингредиенты: 

  • Яйца – 4 шт
  • Сахар –100 г
  • Разрыхлитель – 10 г
  • Мука – 100 г
  • Какао темное – 15 г
  • Сода – 5 г
  • Молоко – 200 г
  • Сгущенное молоко –100 г
  • Ириска (вареная сгущенка) – 100 г
  • Эспрессо – 3 порции

Крем: 

  • Крем-сыр – 250 г
  • Сливки жирные – 250 г
  • Сахарная пудра – 70 г

Способ приготовления: 

1. Бисквит: все сухие ингредиенты, кроме сахара смешаем вместе.

2. Яйца делим на белки и желтки. Отделяйте осторожно. Сначала взбиваем белок с половиной сахара. До хорошей пышной пены. Чтобы была достаточно крепкая.

Основа для теста

3. Взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Тоже до хорошей пены. Начинаем смешивать. Добавляем к желтку 1/3 белка, осторожно перемешаем. Не сильно перемешивайте, нам нужно чтобы масса была воздушная. Добавляем еще 1/3 и туда же все сухие ингредиенты. Перемешаем осторожно и в конце добавляем остаток белка.

Приготовление теста

4. Выкладываем тесто в форму и запекаем при 160С примерно 50 минут. Проверяем как всегда, шпажкой.

Сколько выпекать бисквит

5. Пропитка: смешаем молоко, сгущенное молоко и ириску. Ставим на очень медленный огонь и помешиваем. Соус должен стать однородный и немного загустеть. К соусу добавляем кофе.

Соус для десерта

6. Залейте готовый остывший бисквит пропиткой и сверху крем из крем-сыра. Присыпьте какао и подавайте!

Готовый десерт

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