Вкуснее, чем любой торт: легкий десерт "Три молока" из бисквита, со сгущенным молоком и нежным кремом
Идеальный бисквит – лучшая основа для приготовления вкусных десертов. Одним из таких является очень вкусный десерт "Три молока", который точно понравится всем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего десерта "Три молока".
Ингредиенты:
- Яйца – 4 шт
- Сахар –100 г
- Разрыхлитель – 10 г
- Мука – 100 г
- Какао темное – 15 г
- Сода – 5 г
- Молоко – 200 г
- Сгущенное молоко –100 г
- Ириска (вареная сгущенка) – 100 г
- Эспрессо – 3 порции
Крем:
- Крем-сыр – 250 г
- Сливки жирные – 250 г
- Сахарная пудра – 70 г
Способ приготовления:
1. Бисквит: все сухие ингредиенты, кроме сахара смешаем вместе.
2. Яйца делим на белки и желтки. Отделяйте осторожно. Сначала взбиваем белок с половиной сахара. До хорошей пышной пены. Чтобы была достаточно крепкая.
3. Взбиваем желтки с оставшимся сахаром. Тоже до хорошей пены. Начинаем смешивать. Добавляем к желтку 1/3 белка, осторожно перемешаем. Не сильно перемешивайте, нам нужно чтобы масса была воздушная. Добавляем еще 1/3 и туда же все сухие ингредиенты. Перемешаем осторожно и в конце добавляем остаток белка.
4. Выкладываем тесто в форму и запекаем при 160С примерно 50 минут. Проверяем как всегда, шпажкой.
5. Пропитка: смешаем молоко, сгущенное молоко и ириску. Ставим на очень медленный огонь и помешиваем. Соус должен стать однородный и немного загустеть. К соусу добавляем кофе.
6. Залейте готовый остывший бисквит пропиткой и сверху крем из крем-сыра. Присыпьте какао и подавайте!
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