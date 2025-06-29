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Вкуснее, чем котлеты и шашлык: сочный люля кебаб со специями и петрушкой
Люля кебаб – очень сытное, вкусное и сочное блюдо из мяса, которое готовится очень просто и быстро, даже проще, чем котлеты. Для того, чтобы блюдо было сочным, добавьте в фарш зелень, лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного люля кебаба, с петрушкой и специями.
Ингредиенты:
- мясо из бедер и филе – 1,3 кг
- сало – 300 г
- лук – 200 г
- зелень – большой пучок (кинза, петрушка, базилик)
- чеснок
- соль
- перец
- кориандр
- хлопья Чили
Способ приготовления:
1. Перемолоть мясо с салом, луком и зеленью.
2. Добавьте специи, чеснок тертый, перемешайте и хорошо отбейте.
3. Сформируйте люля кебаб, готовьте в духовке до готовности.
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