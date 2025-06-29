Вкуснее, чем котлеты и шашлык: сочный люля кебаб со специями и петрушкой

Люля кебаб – очень сытное, вкусное и сочное блюдо из мяса, которое готовится очень просто и быстро, даже проще, чем котлеты. Для того, чтобы блюдо было сочным, добавьте в фарш зелень, лук.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сочного и вкусного люля кебаба, с петрушкой и специями.

Ингредиенты:

мясо из бедер и филе – 1,3 кг

сало – 300 г

лук – 200 г

зелень – большой пучок (кинза, петрушка, базилик)

чеснок

соль

перец

кориандр

хлопья Чили

Способ приготовления:

1. Перемолоть мясо с салом, луком и зеленью.

2. Добавьте специи, чеснок тертый, перемешайте и хорошо отбейте.

3. Сформируйте люля кебаб, готовьте в духовке до готовности.

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