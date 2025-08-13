Вкуснее, чем классическая: легкая кабачковая лазанья с ветчиной и сыром
Если вы любите лазанью, ее можно готовить не только из листов теста, но их можно заменить например кабачком, а для начинки подойдет не только фарш, но и ветчина, сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и легкой лазаньи из кабачков и сыра.
Ингредиенты:
- Цуккини или кабачки 2-3 шт. (среднего размера)
- Ветчина 250 г
- Твердый сыр 300 г
- Пармезан 80 г
- Масло растительное 40 мл
- Зелень по желанию (петрушка, базилик)
Способ приготовления:
1. Кабачки нарежьте вдоль на тонкие слайсы (лучше слайсером или овощечисткой).
2. Смажь форму маслом и выложите первый слой кабачков, далее слой ветчины, затем слой сыра и посыпать пармезаном. Повторить слои еще 3-4 раза. Сверху посыпать пармезаном. Запекать при 180°C 25-30 минут, до золотистой корочки.
Дайте постоять 10 минут перед нарезанием, так она лучше будет держать форму!
