Вкуснее, чем классическая: легкая кабачковая лазанья с ветчиной и сыром

Если вы любите лазанью, ее можно готовить не только из листов теста, но их можно заменить например кабачком, а для начинки подойдет не только фарш, но и ветчина, сыр.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и легкой лазаньи из кабачков и сыра.

Ингредиенты:

Цуккини или кабачки 2-3 шт. (среднего размера)

Ветчина 250 г

Твердый сыр 300 г

Пармезан 80 г

Масло растительное 40 мл

Зелень по желанию (петрушка, базилик)

Способ приготовления:

1. Кабачки нарежьте вдоль на тонкие слайсы (лучше слайсером или овощечисткой).

2. Смажь форму маслом и выложите первый слой кабачков, далее слой ветчины, затем слой сыра и посыпать пармезаном. Повторить слои еще 3-4 раза. Сверху посыпать пармезаном. Запекать при 180°C 25-30 минут, до золотистой корочки.

Дайте постоять 10 минут перед нарезанием, так она лучше будет держать форму!

