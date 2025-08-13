УкраїнськаУКР
Вкуснее, чем классическая: легкая кабачковая лазанья с ветчиной и сыром

Если вы любите лазанью, ее можно готовить не только из листов теста, но их можно заменить например кабачком, а для начинки подойдет не только фарш, но и ветчина, сыр.

Видео дня
Сочная лазанья из кабачков

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной, сочной и легкой лазаньи из кабачков и сыра. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Цуккини или кабачки 2-3 шт. (среднего размера)
  • Ветчина 250 г
  • Твердый сыр  300 г
  • Пармезан  80 г
  • Масло растительное 40 мл
  • Зелень по желанию (петрушка, базилик)

Способ приготовления: 

1. Кабачки нарежьте вдоль на тонкие слайсы (лучше слайсером или овощечисткой).

Кабачки для блюда

2. Смажь форму маслом и выложите первый слой кабачков, далее слой ветчины, затем слой сыра и посыпать пармезаном. Повторить слои еще 3-4 раза. Сверху посыпать пармезаном. Запекать при 180°C 25-30 минут, до золотистой корочки.

Сколько запекать лазанью

Дайте постоять 10 минут перед нарезанием, так она лучше будет держать форму!

Готовая лазанья

