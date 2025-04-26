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Вкуснее, чем из мяса: сочный шашлык из сердца в маринаде из киви и меда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
822
Вкуснее, чем из мяса: сочный шашлык из сердца в маринаде из киви и меда

Свиное, телячье сердце – отличная основа для приготовления вкусных и сочных шашлыков. Стоит отметить, что мариновать его лучше всего в маринаде из лука, киви, добавив лимонный сок. 

Видео дня
Вкусный шашлык

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального шашлыка из телячьего сердца. 

Рецепт шашлыка

Ингредиенты: 

  • Телячье сердце – 1 кг
  • Киви – 2 шт.
  • Лук – 3 шт.
  • Чеснок 3 зуб (по желанию)
  • Лимонный сок – 2 ст. л.
  • Оливковое масло – 2 ст. л.
  • Соль, перец, специи – по вкусу
  • Сало (по желанию)

Способ приготовления: 

1. Нарежьте сердце кубиками.

Телячье сердце

2. Сделайте маринад: нарежьте киви, добавьте лук, лимонный сок, растительное масло, специи и маринуйте на 1-2 часа.

Маринад для шашлыка

3. Нанизывайте на шампуры ингредиенты, чередуя с салом (это по желанию). 

Приготовление блюда

3. Жарьте на угле 10-15 минут, часто переворачивая.

Готовый шашлык

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