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Вкуснее, чем из мяса: сочный шашлык из сердца в маринаде из киви и меда
Свиное, телячье сердце – отличная основа для приготовления вкусных и сочных шашлыков. Стоит отметить, что мариновать его лучше всего в маринаде из лука, киви, добавив лимонный сок.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального шашлыка из телячьего сердца.
Ингредиенты:
- Телячье сердце – 1 кг
- Киви – 2 шт.
- Лук – 3 шт.
- Чеснок 3 зуб (по желанию)
- Лимонный сок – 2 ст. л.
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец, специи – по вкусу
- Сало (по желанию)
Способ приготовления:
1. Нарежьте сердце кубиками.
2. Сделайте маринад: нарежьте киви, добавьте лук, лимонный сок, растительное масло, специи и маринуйте на 1-2 часа.
3. Нанизывайте на шампуры ингредиенты, чередуя с салом (это по желанию).
3. Жарьте на угле 10-15 минут, часто переворачивая.
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