Вкуснее, чем из мяса: сочный шашлык из сердца в маринаде из киви и меда

Свиное, телячье сердце – отличная основа для приготовления вкусных и сочных шашлыков. Стоит отметить, что мариновать его лучше всего в маринаде из лука, киви, добавив лимонный сок.

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Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусного и оригинального шашлыка из телячьего сердца.

Ингредиенты:

Телячье сердце – 1 кг

Киви – 2 шт.

Лук – 3 шт.

Чеснок 3 зуб (по желанию)

Лимонный сок – 2 ст. л.

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец, специи – по вкусу

Сало (по желанию)

Способ приготовления:

1. Нарежьте сердце кубиками.

2. Сделайте маринад: нарежьте киви, добавьте лук, лимонный сок, растительное масло, специи и маринуйте на 1-2 часа.

3. Нанизывайте на шампуры ингредиенты, чередуя с салом (это по желанию).

3. Жарьте на угле 10-15 минут, часто переворачивая.

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