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Вкуснее, чем хек: тушеная скумбрия по-итальянски с овощами и оливками
Скумбрия – универсальная рыба, которую можно тушить, варить, мариновать, готовить в духовке и на мангале и она во всех вариантах приготовления будте очень вкусной.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной скумбрии с луком, лимоном и оливками.
Ингредиенты:
- Скумбрия – 2 шт.
- Мука – 100 г
- Соль, перец – по вкусу
- Паприка – 1 ч.л.
- Помидоры – 2 шт.
- Лук – 1 шт.
- Лимон – 1 шт.
- Чеснок – 2 зубчика
- Оливки без косточек – 150 г
- Вода – 200 мл
- Масло для жарки
- Масло – 30 г
- Свежая зелень (петрушка или укроп)
- По желанию перец чили
Способ приготовления:
1. Помойте рыбу, обсушите бумажным полотенцем. Порежьте на стейки.
2. В муку добавьте соль, перец и паприку. Обваляйте рыбу и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле с маслом и чесноком.
3. Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки. Выжать сок лимона. Влить воду. Добавить соль и перец чили.
Накрыть крышкой и готовить 20 минут и добавить измельченную зелень.
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