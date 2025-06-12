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Вкуснее, чем хек: тушеная скумбрия по-итальянски с овощами и оливками

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
1,1 т.
Рецепт рыбы

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно тушить, варить, мариновать, готовить в духовке и на мангале и она во всех вариантах приготовления будте очень вкусной. 

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Как вкусно приготовить скумбрию

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной скумбрии с луком, лимоном и оливками. 

Рецепт блюда

Ингредиенты: 

  • Скумбрия – 2 шт. 
  • Мука – 100 г
  • Соль, перец – по вкусу
  • Паприка – 1 ч.л.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук – 1 шт. 
  • Лимон – 1 шт. 
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливки без косточек – 150 г
  • Вода – 200 мл
  • Масло для жарки
  • Масло – 30 г
  • Свежая зелень (петрушка или укроп)
  • По желанию перец чили

Способ приготовления: 

1. Помойте рыбу, обсушите бумажным полотенцем. Порежьте на стейки.

Скумбрия со специями

2. В муку добавьте соль, перец и паприку. Обваляйте рыбу и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле с маслом и чесноком.

Жареная скумбрия

3. Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки. Выжать сок лимона. Влить воду. Добавить соль и перец чили.

Рыба с овощами и оливками

Накрыть крышкой и готовить 20 минут и добавить измельченную зелень.

Готовая рыба

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