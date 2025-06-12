Вкуснее, чем хек: тушеная скумбрия по-итальянски с овощами и оливками

Скумбрия – универсальная рыба, которую можно тушить, варить, мариновать, готовить в духовке и на мангале и она во всех вариантах приготовления будте очень вкусной.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной тушеной скумбрии с луком, лимоном и оливками.

Ингредиенты:

Скумбрия – 2 шт.

Мука – 100 г

Соль, перец – по вкусу

Паприка – 1 ч.л.

Помидоры – 2 шт.

Лук – 1 шт.

Лимон – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика

Оливки без косточек – 150 г

Вода – 200 мл

Масло для жарки

Масло – 30 г

Свежая зелень (петрушка или укроп)

По желанию перец чили

Способ приготовления:

1. Помойте рыбу, обсушите бумажным полотенцем. Порежьте на стейки.

2. В муку добавьте соль, перец и паприку. Обваляйте рыбу и обжарьте до золотистого цвета на растительном масле с маслом и чесноком.

3. Добавить нарезанный лук, помидоры и оливки. Выжать сок лимона. Влить воду. Добавить соль и перец чили.

Накрыть крышкой и готовить 20 минут и добавить измельченную зелень.

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