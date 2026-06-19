"Витя был врачом, посланным Богом": история Светланы и Екатерины Брагуц вошла в экспозицию музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова

8 июля весь мир был потрясён ударом российской армии по отделению детской больницы "Охматдет". После этого последовала ещё одна атака – по зданию столичной клиники "Адонис". Тогда погибли девять человек. Среди них – Виктор Брагуца, врач УЗИ, отец двоих детей и любимый муж. История семьи вошла в архив Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова.

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Светлана и Виктор познакомились на футбольном матче "Шахтера" в Донецке. Вместе прожили 23 года, воспитывали двух дочерей. С началом российской агрессии на Донбассе семья была вынуждена уехать из Макеевки: сначала в Бердичев, затем переехала в столицу – Виктору предложили работу в "Адонисе".

"Он был квалифицированным и профессиональным врачом. Его очень уважали в Киеве. К нему приезжали даже из других областей, потому что ему доверяли. Он оказывал помощь и при этом был очень скромным и сдержанным", – рассказывает дочь Екатерина.

В тот трагический день Светлана сначала была ошеломлена известием о нападении на "Охматдет", как вдруг услышала второй взрыв совсем неподалеку. Сначала в новостях не сообщали о попадании в медицинский центр. Впоследствии в сети появились первые кадры разрушений. Сердце женщины замерло, когда на одном из фото она узнала искореженное рабочее место своего мужа. Связи с Виктором уже не было…

"Я приехала туда и сразу не поняла, что происходит. Торцевая часть здания не была повреждена, а с другой стороны – там вообще была дыра. Туда прилетело. Сначала мне сказали, что его увезла скорая. Я искала его по всем больницам и не нашла. Потом мне сообщили, что он погиб. Я не понимала. Я хотела увидеть, потому что не верила", – вспоминает Светлана.

В тот день вместе с Виктором погибли врач Светлана Поплавская, старшая медицинская сестра Татьяна Шарова, старшая кассирша Виктория Бондаренко и сестра-хозяйка Оксана Корж. Среди жертв также двое пациентов клиники и двое человек, находившихся внутри здания.

"Витя был врачом от Бога. Когда его хоронили, ко мне подошла девушка и сказала, что мой муж спас её, потому что вовремя поставил диагноз и настоял на операции. Она очень плакала. Подходила также семья, которая показала своего малыша и сказала, что это благодаря лечению моего мужа", – говорит Светлана.

Теперь и дочь Екатерина планирует продолжить дело отца – тоже хочет стать врачом.

Смотрите историю Светланы и Екатерины здесь.

Коллекция Музея "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова насчитывает уже более 145 тысяч историй о войне. Это крупнейшее в мире собрание свидетельств мирных жителей, пострадавших от войны России против Украины.