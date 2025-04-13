Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

Витторио Соротюк – адвокат и общественно-политический деятель, президент Украинско-бразильской центральной Репрезентации, вице-президент Всемирного конгресса украинцев и представитель одной из крупнейших в мире украинских диаспор – бразильской. Один из тех, кто, родившись за 11 тысяч километров от Украины и будучи эмигрантом во втором поколении, никогда не забывал о своих корнях и много делал и делает для того, чтобы украинцы во всем мире чувствовали себя единым народом, сохранившим свою идентичность при любых условиях и обстоятельствах.

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Сиротюки, ставшие Соротюками

Витторио Соротюк родился 12 апреля 1945 года в бразильском Прудентополисе (южный штат Парана) в семье с украинскими корнями, второй сын Жоао (Ивана) Соротюка и Юстины Гудимы. Его прадед и прабабушка, Семен и Ефросинья Сиротюки, родом из села Вертелка Тернопольской области. В Южную Америку они выехали большой семьей – у них было 8 детей – в конце XIX века, в 1895 году. Новую родину Сиротюки, как и многие их земляки, нашли в Бразилии – там при регистрации их фамилию ошибочно записали как Соротюк. На новом месте родился отец Витторио, а затем и он сам. Несмотря на необходимость адаптироваться в новой языковой и культурной среде, Соротюки трепетно относились к родному языку, культуре и обычаям, бережно передавая их детям – благодаря этому Витторио прекрасно говорит на украинском, знает историю и традиции своей исторической родины.

Студенческие годы: участие в волнениях, аресты и пытки

С детства Витторио тянулся к знаниям и хорошо успевал по всем предметам, а после окончания школы он, решив стать адвокатом, окончил юридический факультет Федерального университета Параны. Во время учебы участвовал в студенческих протестах против авторитарного режима в Бразилии, за что его неоднократно арестовывали и даже подвергали пыткам. В 1970 году Витторио эмигрировал от преследования бразильских властей в Чили, где во время одного из студенческих митингов познакомился с племянницей президента страны Сальвадора Альменде – Элианой, на которой вскоре женился. Спустя три года в результате военного переворота, устроенного Аугусто Пиночетом, Альменде был свергнут, а затем и убит, а Соротюка снова арестовали и пытали – на этот раз на печально знаменитом Национальном стадионе в Сантьяго. Чудом уцелев, Витторио вернулся в Бразилию. Работал по своему профессиональному профилю – юристом, при этом его деятельность была связана с экологией и сохранением окружающей среды. Соротюк сделал серьезную карьеру: был директором Института недр, картографии и флоры, членом Национального совета по окружающей среде, специальным помощником губернатора, министром окружающей среды штата Парана.

"Стараемся делать все, чтобы бразильские украинцы не забывали родное слово"

Вторым не менее – а, возможно, и более – важным направлением своей деятельности Соротюк считает создание и развитие украинских организаций Бразилии, которые помогают диаспорянам держаться вместе, не "растворяясь" в чужой стране. В этой латиноамериканской стране живет почти полмиллиона украинцев, и особенно густонаселенным штатом является Парана – недаром на чемпионате Бразилии по футболу его представляет девушка в украинском национальном костюме. В Паране есть города, население которых сплошь состоит из украинцев – так, в Прудентополисе, где родился Соротюк, из 50 тысяч жителей 38 тысяч – украинцы. Неудивительно, что в городе работают украинские организации, в которых диаспоряне могут пообщаться и получить любую помощь – юридическую, социальную, бытовую. Здесь есть мастерские по шитью вышиванок, а искусству создания писанок обучают даже в школах – кстати, памятник писанке, установленный в Украинском мемориале в бразильском городе Куратиба, расписывал родной брат Витторио. Большой популярностью в стране пользуется и украинская кухня – особенно борщ, вареники, колбаса и квашеные огурцы и капуста. Во многом распространению украинской культуры и традиций Бразилия – и Украина – обязаны именно Соротюку, который занимается популяризацией истории и культуры нашей страны. Но наиглавнейшей задачей Соротюк считает сохранение украинского языка, которое он называет самой главной проблемой диаспорян. "Стараемся делать все, чтобы новые поколения бразильских украинцев не забывали родное слово, – говорит он. – Украинский язык учат в субботних и воскресных школах, на курсах в Университете Параны, где эта дисциплина обязательная". С подачи Соротюка украинский язык уже стал вторым официальным в его родном городе Прудентополис в штате Парана.

"Мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила"

На своей исторической родине Витторио Соротюк побывал спустя почти полтора века после того, как его прадед и прабабушка уехали из родной Вертелки – в октябре 2023 года. В село Соротюк с женой Элианой приехал в воскресное утро, поэтому вместе с сопровождающими сразу же направился в церковь, где в то время находились почти все его земляки. Уже спустя полчаса он обнимался со своими многочисленными дальними родственниками, точнее, их потомками: оказалось, что добрая половина Вертелки, а это около 400 человек, сейчас носят фамилии Сиротюк и Заборские – так звучит девичья фамилия прабабушки Витторио. "Всегда мечтал побывать там, откуда мои предки уехали в Южную Америку, – писал после этого визита Соротюк в социальных сетях. – Увидеть места, откуда ведет свою историю мой род. Теперь же мечтаю приехать туда еще раз на более длительно время, чтобы побольше узнать о самом селе, его истории и живущих там прекрасных людях. Там мои корни и моя сердце". На вопрос, не боялся ли он ехать в Украину во время военных действий, Соротюк ответил: "В этом мире опасность существует везде, поэтому нам остается только верить в лучшее. В диаспоре Бразилии много выходцев из Тернопольской, Львовской и других областей, которые душой болеют за Украину. Мы очень хотим, чтобы Украина как можно скорее победила, и уже сейчас активно разрабатываем проекты сотрудничества между нашими странами в экономическом, образовательном, культурном и других направлениях". Также Соротюка очень волнует тема Голодомора, о трагедии которого, на его взгляд, в мире не должны забывать. При его участии была переведена на португальский язык книга Владимира Сергейчука "Голодомор 1932-1933 годов как геноцид украинского народа".

"Мир для Украины не должен быть выгодным для агрессора"

В феврале 2025 года, накануне третьей годовщины начала полномасштабной российской агрессии, Соротюк выступил с речью во время состоявшейся на площади Украины в городе Куратиба акции Украинско-Бразильской центральной Репрезентации, президентом которой он является. Вспомнив о тысячах погибших и миллионах, вынужденных оставить свои дома и уехать, в том числе и за границу, он заметил, что "мир для Украины не должен быть миром, выгодным для агрессора".