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Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

Людмила Грабенко
Новости. Общество
5 минут
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Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

Витторио Соротюк – адвокат и общественно-политический деятель, президент Украинско-бразильской центральной Репрезентации, вице-президент Всемирного конгресса украинцев и представитель одной из крупнейших в мире украинских диаспор – бразильской. Один из тех, кто, родившись за 11 тысяч километров от Украины и будучи эмигрантом во втором поколении, никогда не забывал о своих корнях и много делал и делает для того, чтобы украинцы во всем мире чувствовали себя единым народом, сохранившим свою идентичность при любых условиях и обстоятельствах.

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Сиротюки, ставшие Соротюками

Витторио Соротюк родился 12 апреля 1945 года в бразильском Прудентополисе (южный штат Парана) в семье с украинскими корнями, второй сын Жоао (Ивана) Соротюка и Юстины Гудимы. Его прадед и прабабушка, Семен и Ефросинья Сиротюки, родом из села Вертелка Тернопольской области. В Южную Америку они выехали большой семьей – у них было 8 детей – в конце XIX века, в 1895 году. Новую родину Сиротюки, как и многие их земляки, нашли в Бразилии – там при регистрации их фамилию ошибочно записали как Соротюк. На новом месте родился отец Витторио, а затем и он сам. Несмотря на необходимость адаптироваться в новой языковой и культурной среде, Соротюки трепетно относились к родному языку, культуре и обычаям, бережно передавая их детям – благодаря этому Витторио прекрасно говорит на украинском, знает историю и традиции своей исторической родины.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

Студенческие годы: участие в волнениях, аресты и пытки

С детства Витторио тянулся к знаниям и хорошо успевал по всем предметам, а после окончания школы он, решив стать адвокатом, окончил юридический факультет Федерального университета Параны. Во время учебы участвовал в студенческих протестах против авторитарного режима в Бразилии, за что его неоднократно арестовывали и даже подвергали пыткам. В 1970 году Витторио эмигрировал от преследования бразильских властей в Чили, где во время одного из студенческих митингов познакомился с племянницей президента страны Сальвадора Альменде – Элианой, на которой вскоре женился. Спустя три года в результате военного переворота, устроенного Аугусто Пиночетом, Альменде был свергнут, а затем и убит, а Соротюка снова арестовали и пытали – на этот раз на печально знаменитом Национальном стадионе в Сантьяго. Чудом уцелев, Витторио вернулся в Бразилию. Работал по своему профессиональному профилю – юристом, при этом его деятельность была связана с экологией и сохранением окружающей среды. Соротюк сделал серьезную карьеру: был директором Института недр, картографии и флоры, членом Национального совета по окружающей среде, специальным помощником губернатора, министром окружающей среды штата Парана.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

"Стараемся делать все, чтобы бразильские украинцы не забывали родное слово"

Вторым не менее – а, возможно, и более – важным направлением своей деятельности Соротюк считает создание и развитие украинских организаций Бразилии, которые помогают диаспорянам держаться вместе, не "растворяясь" в чужой стране. В этой латиноамериканской стране живет почти полмиллиона украинцев, и особенно густонаселенным штатом является Парана – недаром на чемпионате Бразилии по футболу его представляет девушка в украинском национальном костюме. В Паране есть города, население которых сплошь состоит из украинцев – так, в Прудентополисе, где родился Соротюк, из 50 тысяч жителей 38 тысяч – украинцы. Неудивительно, что в городе работают украинские организации, в которых диаспоряне могут пообщаться и получить любую помощь – юридическую, социальную, бытовую. Здесь есть мастерские по шитью вышиванок, а искусству создания писанок обучают даже в школах – кстати, памятник писанке, установленный в Украинском мемориале в бразильском городе Куратиба, расписывал родной брат Витторио. Большой популярностью в стране пользуется и украинская кухня – особенно борщ, вареники, колбаса и квашеные огурцы и капуста. Во многом распространению украинской культуры и традиций Бразилия – и Украина – обязаны именно Соротюку, который занимается популяризацией истории и культуры нашей страны. Но наиглавнейшей задачей Соротюк считает сохранение украинского языка, которое он называет самой главной проблемой диаспорян. "Стараемся делать все, чтобы новые поколения бразильских украинцев не забывали родное слово, – говорит он. – Украинский язык учат в субботних и воскресных школах, на курсах в Университете Параны, где эта дисциплина обязательная". С подачи Соротюка украинский язык уже стал вторым официальным в его родном городе Прудентополис в штате Парана.

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

"Мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила"

На своей исторической родине Витторио Соротюк побывал спустя почти полтора века после того, как его прадед и прабабушка уехали из родной Вертелки – в октябре 2023 года. В село Соротюк с женой Элианой приехал в воскресное утро, поэтому вместе с сопровождающими сразу же направился в церковь, где в то время находились почти все его земляки. Уже спустя полчаса он обнимался со своими многочисленными дальними родственниками, точнее, их потомками: оказалось, что добрая половина Вертелки, а это около 400 человек, сейчас носят фамилии Сиротюк и Заборские – так звучит девичья фамилия прабабушки Витторио. "Всегда мечтал побывать там, откуда мои предки уехали в Южную Америку, – писал после этого визита Соротюк в социальных сетях. – Увидеть места, откуда ведет свою историю мой род. Теперь же мечтаю приехать туда еще раз на более длительно время, чтобы побольше узнать о самом селе, его истории и живущих там прекрасных людях. Там мои корни и моя сердце". На вопрос, не боялся ли он ехать в Украину во время военных действий, Соротюк ответил: "В этом мире опасность существует везде, поэтому нам остается только верить в лучшее. В диаспоре Бразилии много выходцев из Тернопольской, Львовской и других областей, которые душой болеют за Украину. Мы очень хотим, чтобы Украина как можно скорее победила, и уже сейчас активно разрабатываем проекты сотрудничества между нашими странами в экономическом, образовательном, культурном и других направлениях". Также Соротюка очень волнует тема Голодомора, о трагедии которого, на его взгляд, в мире не должны забывать. При его участии была переведена на португальский язык книга Владимира Сергейчука "Голодомор 1932-1933 годов как геноцид украинского народа".

Вице-президент Всемирного конгресса украинцев Витторио Соротюк: мы все хотим, чтобы Украина как можно быстрее победила

"Мир для Украины не должен быть выгодным для агрессора"

В феврале 2025 года, накануне третьей годовщины начала полномасштабной российской агрессии, Соротюк выступил с речью во время состоявшейся на площади Украины в городе Куратиба акции Украинско-Бразильской центральной Репрезентации, президентом которой он является. Вспомнив о тысячах погибших и миллионах, вынужденных оставить свои дома и уехать, в том числе и за границу, он заметил, что "мир для Украины не должен быть миром, выгодным для агрессора".