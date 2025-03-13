Видео дня
Витаминный салат, который можно есть на ночь: рассказываем, из чего приготовить
Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, который можно есть на ночь, идеальными для этого будут овощи и белковые продукты. Для заправки лучше использовать йогурт, сметану, масло, соус из авокадо.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свежих огурцов, с яйцами и тунцом.
Ингредиенты:
- Тунец в своем соке 1 б.
- Горошек 200 г (можно консервированный можно замороженный)
- Яйца 2 шт.
- Огурец 1 средний
Способ приготовления:
1. Огурцы порежьте слайсами, яйца кубиком.
2. Добавьте тунец, горошек и заправку из авокадо. Перемешайте и можно есть сразу.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: