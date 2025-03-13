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Витаминный салат, который можно есть на ночь: рассказываем, из чего приготовить

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
387
Рецепт салата

Если вы хотите приготовить вкусный и легкий салат, который можно есть на ночь, идеальными для этого будут овощи и белковые продукты. Для заправки лучше использовать йогурт, сметану, масло, соус из авокадо. 

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Легкий салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и полезного салата из свежих огурцов, с яйцами и тунцом. 

Легкий салат

Ингредиенты: 

  • Тунец в своем соке 1 б.
  • Горошек 200 г (можно консервированный можно замороженный)
  • Яйца 2 шт.
  • Огурец 1 средний

Способ приготовления: 

1. Огурцы порежьте слайсами, яйца кубиком.

Ингредиенты для блюда

2. Добавьте тунец, горошек и заправку из авокадо. Перемешайте и можно есть сразу. 

Готовый салат

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