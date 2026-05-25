Виталий Ким в Южной Корее договаривается о технологиях, инвестициях и подготовке кадров для восстановления Украины

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким посетил Южную Корею, где в рамках Азиатского форума лидерства обсудил широкий круг тем, касающихся восстановления и модернизации Украины.

Об этом он сообщил в своих соцсетях.

"На этой неделе работал в Южной Корее. Это был мой первый визит в Республику Корея, посвященный вопросам восстановления Украины и Николаевщины в частности. Отдельно – наша энергетическая независимость. Принял участие в Азиатском форуме лидерства, где говорили о модернизации Украины и будущих совместных проектах", – рассказал Ким.

Также он провел встречи с ведущими мировыми компаниями в сферах энергетики, инженерии и промышленности – Samsung, Hyundai, LG и другими. И отметил оптимистические ожидания относительно дальнейшего сотрудничества.

"Корея заинтересована помогать Украине технологически и стратегически. Говорим об импорте технологий, инвестиции и подготовку специалистов для будущего восстановления страны", – констатировал глава области.

По его словам, отдельно обсудили сотрудничество с крупнейшим инженерным университетом Кореи, где учатся более 34 тысяч студентов. Речь идет о возможности обучения украинских студентов по специальностям, которые будут нужны для восстановления Украины.

"Во всех встречах и интервью корейским медиа подчеркивал – партнерство между Украиной и Кореей должно быть долгосрочным, взаимовыгодным и технологическим", – завершил Виталий Ким.