Вино, жир, шоколад: как быстро избавиться от 'рождественских' пятен на одежде

Сезон рождественских и новогодних праздников – это не только веселые вечеринки и развлечения. Часто именно на таких застольях мы можем испортить любимую одежду стойкими пятнами – вином, шоколадом, жиром.

Видео дня

Чтобы успешно избавиться от загрязнений, надо помнить несколько действенных советов. Их можно использовать сразу и забыть о нежелательных пятнах, пишет Express со ссылкой на руководителя отдела управления продуктами Beko UK Салаха Сана.

"Самая большая ошибка — это сразу мочить горячей водой. Тепло может затвердеть пятна на основе белка, такие как подлива или сливки, что значительно усложнит их удаление. Убедитесь, что вы всегда сначала промываете пятна в холодной воде, а затем выбираете правильный цикл для ткани и типа пятна в стиральной машинке", – поделился Сан.

В зависимости от того, какое пятно, обработка будет несколько отличаться, но горячая вода всегда недопустима.

Если вы разлили на себя красное вино, эксперт посоветовал: "Немедленно промокните пятно чистой тканью, но избегайте трения, поскольку это может расширить его".

"Посыпание небольшим количеством соли или пищевой соды может помочь поглотить жидкость перед полосканием холодной водой. Если возможно, держите ткань влажной, пока не сможете как следует ее постирать, поскольку после высыхания пятна ее гораздо труднее удалить", – добавил Сан.

Если вы пролили жирную подливу, то поможет кукурузный крахмал. Салах посоветовал: "Покройте пятно пищевой содой или кукурузным крахмалом, чтобы впитать любой жир, прежде чем осторожно смахнуть щеткой и промокнуть холодной водой".

Салах также дал совет, как вывести пятна от шоколада: "Осторожно соскоблите лишний шоколад, затем промойте ткань с изнаночной стороны холодной водой, чтобы помочь вытолкнуть пятно. Предварительная обработка небольшим количеством жидкого моющего средства также может помочь расщепить масла в шоколаде перед обычной стиркой".

С любым пятном следует избегать трения, поскольку это может затолкнуть пятна глубже и закрепить их в ткани. Вместо этого попробуйте осторожно промокнуть.

"Во время стирки избегайте перегрузки машины, чтобы вода и моющее средство могли правильно циркулировать", – дал финальный совет Сан.

Ранее OBOZ.UA писал, какие ингредиенты помогут вывести с одежды стойкие масляные пятна.

Подписывайтесь наканалы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобыбыть в курсе последних событий.