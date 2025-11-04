Чем вывести стойкие масляные пятна с одежды: помогут два ингредиента

Масло – это вещество, которое особенно трудно удалить с одежды и тканей, поскольку оно отталкивает воду. Это позволяет ему проникать глубоко в волокна материала и вызывать глубокое укоренение пятна. Со временем она также окисляется, из-за чего любые пятна меняют цвет, обычно становясь темнее.

Видео дня

Эксперт по уборке Каролина Макколи поделилась в TikTok простым и легким методом удаления стойких масляных пятен с одежды за считанные минуты, и для этого нужны только два предмета первой необходимости.

По ее словам, вам понадобятся всего два ингредиента, которые, вероятно, есть у вас дома. Этот раствор эффективен, и его приготовление занимает несколько минут. Речь идет о моющем средстве для посуды и пищевой соде.

Как вывести масляное пятно с одежды

Сначала промокните лишнее масло, если оно еще влажное.

В небольшой миске смешайте пищевую соду с небольшим количеством средства для мытья посуды до образования пасты.

Нанесите пасту на пятно, убедившись, что оно полностью покрыто.

Дайте ей высохнуть, а затем постирайте вещь, как обычно.

В комментариях пользователи подтвердили, что это домашнее средство, действительно, работает.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как удалить застарелые пятна на ковре.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.