Вид на жительство и не только: Зеленский подписал закон о соцгарантиях для иностранцев в ВСУ
Президент Владимир Зеленский 9 февраля подписал закон о социальных гарантиях для иностранцев и лиц без гражданства, которые служат в рядах Сил обороны Украины. Они будут считаться находящимися на территории нашего государства на законных основаниях, если получат вид на жительство.
Об этом сообщили на сайте Верховной Рады Украины. Речь идет о Законе №4730-IX, который вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.
Что изменится для иностранцев и лиц без гражданства
Иностранцы и лица без гражданства, которые заключили контракт о прохождении военной службы в Украине, будут документироваться видами на временное проживание и получат дополнительные медицинские гарантии.
Такой вид будет выдаваться на период действия контракта о прохождении военной службы и в течение шести месяцев после его прекращения (расторжения).
"Важно! Иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят военную службу, нужно будет в течение шести месяцев со дня вступления в силу Закона обратиться за оформлением вида на жительство. До истечения указанного срока временное проживание на территории Украины для таких лиц будет подтверждаться военно-учетным документом (служебным удостоверением) военнослужащего", – сказано в сообщении.
На военнослужащих из числа иностранцев и лиц без гражданства будут распространяться законодательные гарантий в сфере медицинской помощи и медицинских услуг. Отныне нормы Закона Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" в части, касающейся медицинского обеспечения, будут применяться и к ним.
Кабинет министров Украины в течение трех месяцев должен определить особенности предоставления медпомощи и медицинских услуг иностранцам и лицам без гражданства, которые проходят военную службу в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта, Национальной гвардии Украины.
В Комитете Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений отметили, что документирование иностранцев и лиц без гражданства, заключивших контракт о прохождении военной службы в Украине, видом на жительство предоставит указанной категории лиц возможность беспрепятственно получать банковские, нотариальные, медицинские и другие социальные услуги.
Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский 26 января подписал законы о продлении военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Решение касается всей территории страны и вступает в силу в соответствии с определенными в документах сроками. Режим военного положения будет действовать до 4 мая 2026 года. Продление также охватывает меры, связанные с мобилизацией человеческих и материальных ресурсов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!