Ветренно, но все еще тепло: синоптики дали прогноз погоды на четверг, 5 октября

В четверг, 5 октября, в Украине будет сохраняться теплая погода. В большинстве регионов ожидается переменная облачность и небольшой осенний ветер.

Об этом сообщил Укргидрометцентр. По прогнозам синоптиков, осадков в этот день не предполагается, лишь в Донецкой и Луганской областях пройдет небольшой дождь.

Несмотря на осадки, на востоке страны сохраняется теплая температура воздуха и столбики термометров днем будут достигать +20...+21. Ночью +11...+14.

Еще теплее будет на юге Украины, где днем будут сохраняться еще летние +22...+25, а ночью столбики термометров не опустятся ниже +11...+16.

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На остальной территории днем температура воздуха будет колебаться в пределах +14…+19. Ночи будут прохладными, ожидается +5...+10.

На высокогорье Карпат днем +10...+15, а ночью столбики термометров опустятся до +3...+8.

По прогнозам синоптиков, 5 октября ветер будет иметь преимущественно западное и юго-западное направления. Его скорость будет достигать 7-12 метров в секунду.

В Киеве 5 октября ожидается переменная облачность, без осадков. День в столице будет теплым, +17…+19, а ночью похолодает до +8…+10. По области днем ожидается +14…+19, ночью +5…+10.

Метеорологи предупреждают киевлян о чрезвычайном уровне пожарной опасности, который ожидается в области 5-7 октября.

Как сообщал OBOZREVATEL, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Укргидрометцентра Вазира Мартазинова предупредила, что второй месяц осени 2023 года в Украине отметится похолоданием уже в самом начале. Долгого "бабьего лета" ждать не стоит, погода принесет осадки, количество которых будет отличаться в зависимости от региона.

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