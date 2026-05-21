Ветеринар назвала пять самых невыносимых пород собак: лучше не заводите их

Ветеринарка поделилась несколькими породами собак, которых она бы сама не завела, включая одну, которая является "милой и уникальной", но склонной к распространенным проблемам с позвоночником.

Доктор Рэйчел Сиу – ветеринарка из Техаса, которая работает с широким спектром экзотических домашних животных, собак и кошек, также определила проблемы, связанные с ними, о которых должны знать потенциальные владельцы.

Хаски

Первой породой, которую она отметила, были хаски, которых, по ее словам, обычно любят за то, что они "красивые", "умные" и ими "весело проводить время".

Но специалист отмечает, что им как рабочим собакам, нужна работа, и она знает, что не сможет обеспечить тот уровень внимания, в котором нуждается порода. Они также любят холод, что делает их плохо приспособленными для жизни в местах, где жарко и влажно.

Кроме того, они известны тем, что очень линяют, и она предостерегает владельцев собак, что важно выбирать породу, которая соответствует как вашему образу жизни, так и местности.

Такса

Единственная проблема с ними заключается в том, что они не живут очень долго. Ветеринарка говорит, что эти собаки быстро растут и "очень рано развивают проблемы со здоровьем", поэтому владельцы должны быть к этому готовы.

Каракули

Она рекомендует людям, которые ищут собаку, требующую высокого ухода и имеющую похожую внешность, просто приобрести пуделя и сделать ему стрижку в стиле каракуль.

Кроме того, эксперт отметила, что хотя некоторые из них имеют приятный темперамент, она сталкивалась с другими, у которых наблюдались "серьезные проблемы с поведением".

Бульдог

Ее последний выбор – бульдоги или любая порода брахицефальных собак, имеющих короткую морду, которые страдают от различных проблем со здоровьем из-за способа их разведения. Наиболее очевидной проблемой является то, что им трудно дышать.

