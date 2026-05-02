Ветеринар назвал три вещи, которые сокращают жизнь собак: никогда так не делайте

Каждый владелец домашнего животного хочет, чтобы его любимый компаньон жил как можно дольше. Однако, к сожалению, несмотря на все усилия, неизбежно наступает момент, когда нужно прощаться.

К счастью, существует множество мер, которые владельцы могут предпринять, чтобы дать своим питомцам долгую, счастливую и здоровую жизнь, от обеспечения их правильного питания до достаточного количества физических нагрузок, пишет OBOZ.UA.

Ветеринар Амир Анвари, который имеет почти миллион подписчиков в TikTok, обнаружил ряд ошибок, которые могут допускать некоторые владельцы, что на самом деле сокращает жизнь их любимых компаньонов.

Стресс и недостаточная стимуляция

"Во-первых, это хронический стресс и недостаточная стимуляция", – сказал он. "Поэтому, если ваших собак оставлять дома на целый день, им не обеспечено достаточно умственной стимуляции и физических упражнений, а, следовательно, животным станет скучно, они начнут испытывать тревогу".

Питание

Во-вторых, по словам Амира, это "низкое качество питания". "Я не говорю, что вам нужно покупать самый дорогой корм для собак", – сказал он. "Однако нужно использовать корм, который содержит качественный белок, не содержит избытка углеводов и имеет хорошее соотношение омега-6 и омега-3".

Боль

"Третье – это игнорирование боли", – сказал Амир. По его словам, чаще всего речь идет об артрите у собак. Если вовремя не начать лечение, это приведет к потере упругости мышц, депрессии, снижению подвижности и ускорению физического снижения.

Убедитесь, что вы помогаете своей собаке, которая страдает от боли, вызванной артритом.

