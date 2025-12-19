Ветеринар назвал топ-3 пород собак, которые станут для вас хорошими компаньонами

Профессиональный кинолог признался, какие три породы собак он бы выбрал, если бы ему предложили работать только с теми, с которыми он хочет.

Так, Уилл Атертон в новом видео в TikTok объяснил свои соображения по каждой породе, в частности акцентируя внимание на вопросах здоровья и легкости дрессировки.

Первой породой, которую отметил кинолог, была кане-корсо. Эти собаки являются прекрасными компаньонами, известными своим сильным защитным инстинктом, умом и тем, что они хорошо поддаются дрессировке.

"Если бы мне пришлось выбирать, я бы, пожалуй, выбрал кане-корсо из-за незначительных проблем со здоровьем, повышенной атлетичности, которая просто позволяет им больше наслаждаться прогулками", – объяснил врач.

Следующая порода в его списке – немецкая овчарка, которую он описывает как "одну из самых интересных собак для дрессировки". Эти энергичные животные также известны своей сообразительностью, и эксперт добавляет, что "они могут сделать что угодно". Они также нуждаются в значительной умственной и физической подготовке, чтобы оставаться заинтересованными.

Последней собакой, которую кинолог выбрал бы, (кстати, если бы он мог выбрать только одну породу, по его словам, это была бы именно эта"), является лабрадор-ретривер. Ветеринар даже окрестил его "королем всех пород собак".

