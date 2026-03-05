Ветеринар назвал популярное весеннее растение, которое очень токсично для собак и кошек

Для владельцев домашних животных весна принесет с собой серьезные сезонные риски, поэтому им нужно оставаться бдительными, когда они находятся на улице со своими пушистыми четвероногими друзьями. Один популярный цветок, который давно стал символом ранней весны, может быть очень токсичным для собак и кошек.

Видео дня

Речь идет о нарциссах. Дэйв Мартин, ветеринарный хирург и директор группы по вопросам защиты животных, предостерег от опасности, которую эти цветы несут для наших любимцев. Он также поделился своими экспертными советами, которые помогут владельцам позаботиться о безопасности своих животных с приближением весны, пишет Express.

Владельцам следует быть бдительными во время прогулок и держать нарциссы дома подальше от животных. Даже вода из вазы, в которой они стояли, может ухудшить самочувствие ваши любимцев, если они ее выпьют, поэтому всегда осторожно выбрасывайте цветы и выливайте жидкость.

Собаки, которые любят копать, нуждаются в дополнительном присмотре, поскольку луковицы содержат самую высокую концентрацию токсинов.

Однако нарциссы – не единственные весенние цветы, на которые стоит обратить внимание владельцам домашних животных. "Другие символы весны, такие как тюльпаны, подснежники, лютики и колокольчики, выглядят прекрасно, но также могут быть вредными при проглатывании. Признаками отравления могут быть рвота, диарея и необычная усталость", – объяснил ветеринар.

Мягкие, влажные весенние условия также создают идеальную среду для размножения блох, поэтому сейчас самое время обеспечить своевременную обработку вашего любимца от них.

Клещи также становятся все более активными в течение весеннего периода, прячась в высокой траве и лесистых местностях. После ежедневных прогулок вашего питомца на свежем воздухе важно тщательно осмотреть его шерсть, сосредотачиваясь, в частности, на голове, шее и ушах, чтобы вовремя обнаружить любых незваных гостей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие продукты нельзя давать собакам.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.