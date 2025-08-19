Ветеринар назвал 5 пород собак, которых не стоит заводить новичкам

Выбор правильной породы собаки может быть одним из самых интересных и одновременно самых сложных решений для любого потенциального владельца домашнего животного. Учитывая сотни пород собак, каждая из которых имеет свой уникальный темперамент, уровень энергии, потребности в уходе и риски для здоровья, неудивительно, что многие люди оказываются в растерянности, решая, какой четвероногий компаньон лучше всего подойдет их образу жизни.

Хотя некоторые породы известны тем, что прекрасно ладят с детьми, другие нуждаются в постоянных физических нагрузках и умственной стимуляции или имеют длинный список заболеваний, которые могут привести к дорогим ветеринарным счетам и эмоциональному стрессу, пишет Express.

Вот почему важно провести тщательное исследование и прислушаться к специалистам, которые ежедневно работают с собаками. Одним из них является ветеринар из Южной Африки доктор Амир Анвари, который в своем TikTok поделился списком из пяти пород собак, которых он лично не хотел бы иметь.

Такса

Они могут быть очень упрямыми, лаять всю ночь, если захотят, и у них может быть очень сильная тревога разлуки. Они также подвержены состоянию, которое называется синдромом внутриглазной дезориентации.

Из-за длинного позвоночника и коротких лап таксы склонны к заболеванию межпозвоночных дисков (ЗМД) 0 болезненного и иногда изнурительного состояния позвоночника.

В сочетании с их склонностью к набору веса, они нуждаются в тщательном уходе, регулярных физических упражнениях и образе жизни, который удерживает их от мебели и лестниц, чтобы избежать травм.

Французский бульдог

Далее идет популярный французский бульдог. Ветеринар назвал эту собаку "милой маленькой очаровательной гадостью".

С проблемами с дыханием и кожей, а также со спиной и суставами, французские бульдоги частые клиенты в ветеринарных клиниках. Врач также отметил их высокую цену и пожизненные расходы на лечение, что делает их финансово требовательными домашними животными.

Бельгийский малинуа

Анвари описывает бельгийского малинуа как "машину". "Это не собака. Это машина. Она нуждается в постоянной физической и умственной стимуляции. Я работаю полный рабочий день, поэтому я никак не могу уделить этому типу собаки должного внимания", - сказал он.

Если они не имеют достаточной физической активности, ежедневных тренировок и внимания, они могут легко стать тревожными, унылыми и склонными к деструктивному поведению. Изначально выведенные для пастушьей и охранной работы, бельгийские собаки малинуа часто используются в военных и полицейских условиях.

Бордер-колли

Еще одна энергичная рабочая порода, бордер-колли, также попадает в список, и по причинам, подобным бельгийскому малинуа.

Доктор Анвари сказал, что они также рабочие собаки и нуждаются в "постоянной стимуляции", и сравнивает их с собаками с СДВГ, отметив, что им постоянно нужны задачи для выполнения, пространство для бега и проблемы для решения.

Лабрадор-ретривер

Пожалуй, самой удивительной породой из всех, попавшей в этот список, является лабрадор-ретривер, которого часто называют идеальной семейной собакой. Дружелюбные, преданные и легко дрессируемые, лабрадоры кажутся идеальным вариантом для большинства семей.

Однако, по словам доктора Анвари, есть один существенный недостаток 1 это их аппетит. Лабрадоры известны тем, что едят все подряд, а также они генетически склонны к ожирению. Такое сочетание может быть опасным, особенно для владельцев, которые щедро раздают лакомства или не имеют дисциплины для соблюдения строгой диеты.

