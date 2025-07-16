Ветераны ДТЭК поддержат Усика во время боя в Лондоне
Ветераны, которые после службы в Вооруженных силах Украины вернулись к работе в компаниях ДТЭК и Метинвест, а также представители благотворительной инициативы Рината Ахметова по помощи защитникам Мариуполя и членам их семей "Сердце Азовстали", отправились в Лондон, чтобы поддержать Александра Усика во время его боя.
Об этом сообщили в компании ДТЭК.
Поездка состоялась в рамках партнерства между Усиком и ДТЭК под лозунгом "Будущее будет светлым – за него стоит бороться".
Подобные поездки организовывались ДТЭК и во время предыдущих поединков Усика в Саудовской Аравии в мае и декабре 2024 года, и стали доброй традицией.
"С такой поддержкой наш чемпион обязательно победит", – отметили в ДТЭК.
Напомним, партнерство ДТЭК и Александра Усика направлено на мобилизацию внешней помощи для восстановления и защиты энергетической инфраструктуры. Это партнерство является частью глобальной инициативы ДТЭК по консолидации международной поддержки украинской энергетики.