Вызовов, стоящих перед нами как гражданами своей страны, военными и профсоюзами — в новом, внесоветском для Украины значении становится ежедневно больше, ведь война все еще продолжается. И нам одновременно нужно решать проблемы, которые возникают непосредственно из-за боевых действий, воевать, заботиться о ветеранах, получивших ранения, семьями погибших.

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Але найголовніше — нам все ще потрібно доводити, що військовослужбовці мають ті самі права, що й цивільні громадяни. І, як це не дивно, сьогодні ми бачимо ті самі процеси й в Європі. З тією різницею, що для України — це вже постале питання соціальної справедливості та виживання національної економіки. Натомість Європа ще має час врахувати ці виклики для провадження подальшої політики у питаннях безпеки, військових та ветеранів.

Поділ людей під час воєн на цивільних і військових — це вже застаріла модель. Ми всі люди. Ми всі маємо однакові права і свободи, здобуті за фактом народження. Війна, розвʼязана росією проти України, чітко показала, що цивільні в одну мить можуть стати військовими просто для того, щоб захистити свій дім. І навпаки демобілізовані після перемоги, незалежно від того, були вони до війни цивільними чи професійними військовими, повертатимуться саме до цивільного життя. Чи буде суспільство ставитись до їхніх потреб не в кращому сенсі по-іншому через те, що вони були або є військовими?

Ця дискусія, здається, щойно назріла в Україні, але вже довго триває в Європі.

На 129-й Генеральній Асамблеї Європейської організації військових асоціацій і профспілок (EUROMIL), яка проходила в Лісабоні 26 квітня, була прийнята декларація щодо ситуації в Україні, створена у тісній співпраці з колегами з Військово-безпекової профспілки України. Прийняттю декларації передувало спілкування з українськими військовими та презентація поточної інформації щодо подій в Україні від української сторони. Декларація на підтримку України була проголосована одноголосно.

З початку війни в Україні у 2014 році EUROMIL заявляв про свою непохитну підтримку України. Тому в Декларації європейські військовослужбовці та ветерани зосередили свою увагу на українському військовому персоналі, наголосивши на важливості дотримання прав "громадян у формі".

У Декларації йдеться про підтримку України Європейською організацією військових асоціацій і профспілок, підтверджуючи її зобов’язання захищати основні права, гідність і добробут усіх тих, хто служить у Збройних силах, і засуджуючи акти агресії та порушення міжнародного права. EUROMIL також висловлює непохитну підтримку права українського народу на суверенітет, територіальну цілісність і самовизначення. Крім того, Декларація підкреслює важливість діалогу та співпраці, а також необхідність колективних зусиль для деескалації напруженості та врегулювання кризи.

Декларація підкреслює критичну важливість забезпечення активної участі та представництва військовослужбовців, учасників бойових дій, а також нинішніх і майбутніх ветеранів в Україні для сприяння інклюзивності, надання послуг підтримки та сприяння їх реінтеграції та реабілітації.

EUROMIL та Військово-безпекова профспілка України закликали до визнання внутрішнього зв’язку між військовослужбовцями та цивільним суспільством у прагненні до майбутнього миру, процвітання та солідарності в Європі.

Військовослужбовці та ветерани мають бути частиною відбудови України для мирного та процвітаючого майбутнього, вважають в організації. При цьому європейці дивляться з побоюванням не лише на ситуацію із залученістю, реінтеграцією та реабілітацію українських військовослужбовців, а й військових у власних країнах. Адже війна, розвʼязана росіє