Ветер может быть штормовым: синоптик дала прогноз на четверг и назвала дату потепления в Украине. Карта

В четверг, 19 февраля, Украину накроют морозы и порывистый ветер, который местами может достигать штормовых значений. Несмотря на сложные условия, прогнозируют прекращение осадков днем.

Также ожидается ощутимое потепление уже с начала следующей недели. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Ближайшей ночью температура воздуха в северных областях, местами в центре и в Одесской области снизится до -9...-12 °C. На остальной территории страны ожидается -4...-9 °C, а на юге и Закарпатье – около 0 °C. Днем в четверг воздух прогреется до -2...-5 °C, на севере местами будет оставаться до -7 °C, тогда как в южных и юго-восточных регионах возможны колебания от 1° мороза до +3 °C, в Крыму – до +7 °C.

Синоптики предостерегают жителей юга, востока и отдельных центральных областей от сильного ветра с порывами штормового характера. Снег, мокрый снег и дождь, которые накануне охватили часть регионов, днем 19 февраля постепенно будут покидать территорию Украины. Осадки задержатся лишь ночью на Левобережье, а вечером четверга даже там установится сухая погода.

В Киеве ночью прогнозируется снег, днем – без существенных осадков. Ветер будет северо-западный, порывистый и некомфортный, температура будет колебаться от -10 °C ночью до -5 °C днем. На дорогах сохранится гололедица.

В то же время метеорологи отмечают: с 23 февраля в Украине ожидается заметное потепление, которое сменит нынешний холодный характер погоды.

