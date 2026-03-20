Весна, котики и добрые дела: в Киеве пройдет фестиваль AdoptMe Days

21-22 марта в 10-м павильоне ВДНХ состоится 20-й фестиваль адопции зверушек AdoptMe Days. Это событие для тех, кто мечтает найти пушистого члена семьи, узнать больше о культуре адопции и просто провести выходные с пользой. Посетителей будут ждать здоровые животные из почти 60 приютов Киевщины, которые очень хотят встретить своих родителей.

Многие приюты работают на пределе своих возможностей, а этой зимой особенно. Несмотря на все, они спасали, согревали и верили: весна принесет их подопечным нечто большее, чем тепло – она подарит им дом. Уже в эти выходные в Киеве состоится Первый фестиваль адопции зверушек AdoptMe Days. Мы собрали пять причин, почему этот уикенд стоит провести именно здесь:

Спасти сразу две жизни. Когда кто-то забирает домой одного хвостика, в приюте освобождается место для другого животного, которое критически нуждается в помощи. Адопция – это о любви, а не о деньгах. Все животные на фестивале отдаются в семьи бесплатно. К тому же организаторы Pethouse и Gostomel Shelter позаботились, чтобы первые дни вместе были комфортными: новоиспеченные петбатьки получат корм, игрушки, вкусности и другие полезные подарки от партнеров. Путь к петбатьковству состоит из трех простых шагов: знакомство с любимцем и общение с представителем приюта, ветеринарный контроль на месте и регистрация звериного и человеческого счастья. Познакомиться со здоровым зверьком. Не обязательно забирать животное сразу – приходите просто пообщаться. На фестивале будет 400 котиков и собачек разного возраста, цвета и характера. Каждый из них тщательно подготовлен к встрече: вакцинирован, обработан от паразитов и стерилизован (если позволяет возраст). Стать частью пушистого сообщества. За два года AdoptMe Days стал местом, где тысячи украинцев уже сделали свой выбор – стали любящими родителями 2 170 животных из приютов. Даже если пока не готовы к адопции, приходите поддержать один из 60 приютов-участников донатом или просто расскажите о фестивале друзьям.

Где: ВДНХ, павильон №10

Когда: 21–22 марта, 13:00-19:00

Вход свободный