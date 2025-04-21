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Весенний крабовый салат по-новому: рецепт вкусного и яркого блюда

Ирина Мельниченко
Новости. Общество
1 минута
159
Рецепт салата

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, как и хоть каждый день. Для того, чтобы салат был более легким, добавьте листья салата, а также свежие огурцы. 

Видео дня
Крабовый салат

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата, с листьями салата и свежим огурцом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • листья салата
  • консервированная кукуруза
  • крабовые палочки
  • яйца
  • огурец

Для заправки:

  • белый йогурт
  • американская горчица
  • соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты кубиком. Листья салата порвите.

Ингредиенты для салата

2. Добавьте йогурт, соль, горчицу и перемешайте.

Готовый салат

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