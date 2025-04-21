Весенний крабовый салат по-новому: рецепт вкусного и яркого блюда

Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, как и хоть каждый день. Для того, чтобы салат был более легким, добавьте листья салата, а также свежие огурцы.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата, с листьями салата и свежим огурцом.

Ингредиенты:

листья салата

консервированная кукуруза

крабовые палочки

яйца

огурец

Для заправки:

белый йогурт

американская горчица

соль

Способ приготовления:

1. Нарежьте все ингредиенты кубиком. Листья салата порвите.

2. Добавьте йогурт, соль, горчицу и перемешайте.

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