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Весенний крабовый салат по-новому: рецепт вкусного и яркого блюда
Крабовый салат – блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, как и хоть каждый день. Для того, чтобы салат был более легким, добавьте листья салата, а также свежие огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, легкого крабового салата, с листьями салата и свежим огурцом.
Ингредиенты:
- листья салата
- консервированная кукуруза
- крабовые палочки
- яйца
- огурец
Для заправки:
- белый йогурт
- американская горчица
- соль
Способ приготовления:
1. Нарежьте все ингредиенты кубиком. Листья салата порвите.
2. Добавьте йогурт, соль, горчицу и перемешайте.
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