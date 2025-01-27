Весеннее тепло, но с дождями: синоптики дали прогноз до конца января в Украине. Карта

Новая неделя в Украине будет теплой – в последние дни января на всей территории установится весенняя погода. Местами столбики термометров поднимутся до +16 градусов, однако в некоторых регионах прольются дожди.

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Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, в понедельник, 27 января, в Украине без осадков, облачно с прояснениями.

Днем +7...+9 градусов, а на юге и в западных областях до +11...+13 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Киеве в понедельник облачно с прояснениями, без осадков, +7…+9 градусов, ветер южный 5-10 м/с.

Прогноз погоды на вторник, 28 января

Во вторник, 28 января, продолжится потепление. Ночью +3...+5 градусов, а днем температура воздуха самой высокой будет в южных и западных областях. В частности в Крыму и на Прикарпатье синоптики обещают до +14...+16 градусов.

По всей территории облачно с прояснениями, умеренный южный ветер 5-10 м/с.

Прогноз погоды на среду, 29 января

В среду, 29 января, весеннее тепло удержится, однако на западе страны местами прольется небольшой дождь. Дневная температура воздуха там достигнет до +10...+14 градусов, ночью +3...+5.

На остальных территориях без осадков, облачно с прояснениями, ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. На юге до +13...+16 градусов тепла.

Прогноз погоды на четверг, 30 января

В четверг небольшие дожди прогнозируют в западных областях, а также на Житомирщине, Винниччине, Ривненщине. Ночью в этих регионах от +1 до +4 градусов, днем до +8, на Закарпатье до +11 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. На остальных территориях без осадков, на севере +6...+8 градусов, на юге до +16. Ветер юго-восточный и южный, 3-8 м/с.

Прогноз погоды на пятницу, 31 января

В пятницу, 31 января, осадки в виде небольших дождей распространятся на северные и центральные области. Там станет гораздо свежее, температура воздуха снизится до +5...+9 градусов. Ветер южный и юго-западный усилится до 7-12 м/с.

В южных и восточных областях погода практически не изменится. Облачно с прояснениями, без осадков, температура воздуха от +8 до +14 градусов тепла. Ветер юго-восточный и восточный, 7-12 м/с.

Как сообщал OBOZ.UA, ученые из Швейцарии предупредили, что по миру распространяются мегазасухи, влияние которых ощутит все человечество. Они становятся все более горячими и распространенными начиная с 1980 года.

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