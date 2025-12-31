Веселые тосты на празднование Нового года: будут смеяться все

Праздик Нового года – это день, когда мы стараемся поддерживать друг у друга веселое и радостное настроение. И что в этом поможет лучше, чем веселые тосты с шутками?

Идеальное пожелание под бокал шампанского должно быть добрым и остроумным, не содержать оскорблений или сарказма, весело описывать знакомые всем ситуации, вселять оптимизм и аккуратно подводить к хорошему пожеланию на будущий год. Воспользуйтесь этой формулой, чтобы придумать свой тост к празднику или выберите что-то из готовых, которые предлагает OBOZ.UA.

Оптимист не ложится спать до 12 ночи, чтобы встретить Новый год, пессимист не ложится спать до 12 ночи, чтобы убедиться, что старый год наконец-то ушел. За оптимистов, пессимистов и за то, чтобы Новый год было одинаково приятно, как встречать, так и провожать!

***

Желаю тебе в Новом году наконец купить вещь, которую ты давно хотел, и даже пользоваться ею.

***

За то, чтобы наша семья была как новогодняя елка: крепко стояла на ногах, росла до небес, и чтобы каждый ее огонек символизировал нашу любовь и поддержку друг друга!

***

Желаю, чтобы все планы выполнялись, даже те, которые ты отложил на "после праздников".

***

Хочется, чтобы в новом году каждый из нас имел не самое лучшее, а свое. Потому что лучшее не всегда может стать своим, а вот свое всегда лучше. Берегите близких и любимых! С Новым годом!

***

С новым годом! За то, чтобы дедлайны были такими же мягкими, как новогодние подушки, а премии – такими же большими, как наши амбиции!

***

Пусть 2026 год будет настолько удачным, что ты забудешь, как это — жаловаться.

***

Есть древняя японская пословица, которая говорит о том, что счастье приходит только в тот дом, где есть веселье и не смолкает смех. Я хочу поднять этот бокал в честь нового Нового года и пожелать всем присутствующим, чтобы в новом году в ваших домах всегда раздавался смех и было счастье!

***

Желаю в год Лошади, чтобы мы жили, как породистые скакуны, а не пахали, как рабочие лошади, пусть удача мчится к нам галопом, деньги пасутся рядом, а любовь не брыкается!

***

Пусть в новом году деньги находят тебя быстрее, чем ты находишь скидки.

***

Выпьем за то, чтобы денег в следующем году было так много, как иголок на елке; чтобы личная жизнь сияла, как огоньки гирлянд; чтобы судьба была такой же сладкой, как праздничный торт!

***

Поднимем бокалы за праздник! Пусть в новом году все наши ошибки старого года станут смешными историями, а удача, радость и вкусная еда будут с нами каждый день!

***

Желаю здоровья такого крепкого, чтобы врачи скучали без тебя.

