С Новым годом 2026: теплые пожелания и благодарность защитникам и защитницам

Приближение Нового 2026 года в Украине — это не только изменение дат в календаре, а прежде всего повод еще раз поблагодарить тех, благодаря кому этот рассвет стал возможным. Пока в тыловых городах мерцают огни елок, наше общее сердце бьется там, где в холодных окопах и на боевых дежурствах стоят несокрушимые стражи нашей свободы.

Каждое слово поздравления, которое будет звучать сегодня, наполнено особым смыслом: это молитва о безопасности, обещание поддержки и искреннее желание скорейшего возвращения домой с победой.

OBOZ.UA собрал самые искренние поздравления в прозе, стихах и открытках, которые помогут передать частичку домашнего тепла на фронт. Эти слова — лишь маленькая часть того большого уважения, которое мы испытываем к каждому воину, защищающему наше небо и землю.

Пусть 2026 год станет для наших защитников и защитниц годом силы, надежной защиты и главной новости, которую ждет вся страна. Выбирайте лучшие пожелания, чтобы отправить их тем, кто держит для нас этот мир.

Новый 2026 год поздравления защитникам и защитницам

Пусть этот Новый год принесет вам хотя бы мгновение спокойствия среди всего, что вы делаете. Спасибо, что защищаете" Держитесь, пожалуйста. И пусть 2026-й будет годом, когда вы наконец вернетесь домой и обнимете самых дорогих!

Желаю вам, чтобы в темные ночи рядом всегда была хоть маленькая звезда — или на небе, или в сердце. Вы — наши звезды. Очень просим светить дальше!

Пусть в новом году к вам чаще будет приходить тепло: от побратимов, от благодарных украинцев, от горячего чая в термосе и от мысли, что дома вас очень-очень ждут! Спасибо за вашу преданность!

Пусть Новый год даст вам больше дней без "прилетов", больше ночей со спокойным сном и больше моментов, когда можно просто улыбнуться без причины! Божьей защиты и скорейшего мира, чтобы каждый защитник и защитница наконец были в безопасности!

Желаю, чтобы в 2026-м вы почувствовали, как сильно мы вами гордимся. Каждым вашим вздохом, каждым "я в норме", каждым "держу". Вы — самая большая гордость этой страны!

Пусть новый год будет к вам добрее, чем предыдущие. Пусть возвращает силы, когда они заканчиваются, и возвращает вас — целыми — к тем, кто любит вас больше жизни. С Новым годом!

Хочу, чтобы у вас был свой маленький новый год даже посреди окопа: с теплым словом в рации, с любимой песней в наушниках и с ощущением, что вы не одни!

Желаю вам в новом году больше побед (и больших, и тех маленьких ежедневных), больше причин сказать "слава Богу, пронесло". Спасибо за ваше самопожертвование, за ваш героизм, за вашу преданность стране!

Пусть каждое ваше утро в 2026-м начинается с мысли: "Еще один день — и мы ближе к концу этой войны". И пусть тот день наконец наступит. Скорейшего окончания войны и желанной победы!

Спасибо вам просто за то, что вы есть. Берегите себя, пожалуйста. Пусть Новый год обнимет вас так крепко и тепло, как мы все мечтаем обнять вас после Победы!

Короткие поздравления с Новым годом для защитников и защитниц

С Новым годом! Спасибо за ваше мужество, силу и защиту. Пусть 2026 год принесет победу и мир.

Поздравляем с Новым годом наших героев! Желаем здоровья, выдержки и скорейшего возвращения домой.

С Новым годом, защитники и защитницы! Пусть каждый день приближает к миру и спокойствию.

Искренне поздравляем с Новым годом! Пусть вас оберегает тепло родных и вера всей страны.

С Новым годом! Спасибо за свободу, за силу духа и за Украину.

Поздравляем с Новым годом! Желаем крепкого здоровья, надежного тыла и наступления мира.

С Новым годом, наши воины! Пусть в сердце будет тепло, а путь домой — быстрым и безопасным.

Искренне поздравляем с Новым годом! Пусть судьба бережет вас, а Украина всегда ждет вашего возвращения.

С Новым годом 2026 для военных: искренние поздравления своими словами

Наши герои, с наступающим 2026 годом! Спасибо за каждый спокойный рассвет и за возможность встречать этот Новый год на родной земле. Пусть Бог хранит вас в каждом бою, а ваша сила будет несокрушимой.

Уважаемая защитница, поздравляю с праздником! Спасибо за твою сверхчеловеческую отвагу и стойкость. Желаю, чтобы 2026-й принес тебе надежную защиту, крепкое здоровье и самую главную победу, которую мы все ждем.

С Новым годом, дорогой воин! Твое мужество — это наш свет в самые темные времена. Спасибо за твою службу. Пусть ангел-хранитель всегда летит рядом, а каждая пуля обходит тебя стороной.

Низкий поклон вам, наши защитники! Спасибо за верность Украине и за нашу защиту. Желаем в 2026 году как можно больше хороших новостей, надежной связи с родными и быстрого возвращения домой.

С наступающим 2026-м! Спасибо, ВСУ, что держите небо над нашими городами. Пусть новогодняя ночь принесет вам хотя бы мгновение тишины и тепла, а новый год станет годом долгожданного мира.

Наши дорогие воины, с праздником! Вы — щит нашей нации. Спасибо за ваш невероятный труд. Желаем неисчерпаемой энергии, верных собратьев рядом и стального здоровья.

С Новым годом, родные! Вы — настоящие титаны современности. Спасибо за каждую минуту безопасности. Пусть в 2026 году ваши сердца согревает любовь близких даже на большом расстоянии.

Поздравляем с праздниками лучших сыновей и дочерей Украины! Спасибо за вашу жертвенность. Пусть новая страница календаря принесет силы для новых свершений и защитит вас от всех невзгод.

С наступающим 2026-м! Вы делаете невозможное каждый день, и мы не устаем вас благодарить. Пусть этот год станет победным, а ваше возвращение домой будет самым счастливым событием для всей страны.

С Новым годом, наши отважные защитники! Спасибо, что вы есть. Пусть каждая присланная вам молитва и слова благодарности станут для вас невидимым, но крепким бронежилетом. Слава героям!

