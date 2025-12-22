'Веселые старты. Новогодние приключения Котигорошка': Фонд Рината Ахметова устроил праздник для детей в Киеве

20 декабря в Киеве состоялись "Веселые старты. Новогодние приключения Котигорошка" – мероприятие для детей в рамках традиционной новогодней акции программы "Ринат Ахметов – Детям!". Уже 25 лет она является символом заботы и поддержки, а еще дарит детям радость и веру в лучшее будущее, даже в самые сложные времена.

Видео дня

Участниками события в этом году стали дети из уязвимых категорий, которыми занимается Фонд Рината Ахметова и общественная организация "Сердце Азовстали".

Детское новогоднее мероприятие состоялось в формате сказки с активными играми. Атмосферу создавали – Котигорошко и Вернидуб. К активностям также присоединились украинские певцы Злата Огневич и Никита Алексеев. Они поздравили детей и напомнили, что мечтать стоит!

"Мне здесь все понравилось. Больше всего запомнились Котигорошко и Вернидуб. Спасибо Фонду Рината Ахметова за то, что дали возможность быть здесь", – говорит Тимофей, один из участников новогодних "Веселых стартов".

"Мы бегали, прыгали и веселились. Нам было классно! Все дети были вместе, как одна большая команда. Спасибо Ринату Ахметову за то, что поддерживаете нас и всегда заботитесь о детях. Вы дарите радость и веселые эмоции!", – говорит Алексей, участник праздника.

Программа "Веселых стартов" включала подвижные игры и командные задания, в которых дети принимали активное участие. Финалом стало символическое зажжение Новогодней Звезды, после чего все участники получили подарки и искренние поздравления с наступающим Новым годом.

"Мы выбрали такой спортивный формат этого новогоднего события, потому что спорт настраивает детей, позволяет им быть дисциплинированными, ставить цели и мечтать", – отметила главный директор программ Фонда Рината Ахметова Ирина Блажан.

Наталья, мама трех мальчиков – Алексея, Тимофея и Ильи, которые приняли участие в "Веселых стартах", отметила, что очень рада за возможность для своих детей зарядиться новогодним настроением:

"Это мероприятие принесет детям на много лет вперед множество прекрасных воспоминаний, где мы, взрослые, также можем порадоваться и увидеть их улыбки. Поэтому большое спасибо! Мы в первую очередь должны заботиться о будущем Украины – а это наши дети".

Программа "Ринат Ахметов – Детям" реализует проекты, которые всесторонне поддерживают мальчиков и девочек, чье детство было отобрано из-за российской агрессии. Благодаря программе дети проходят психологическую и физическую реабилитацию, а также могут развиваться и реализовать свои мечты. За время работы помощь Фонда охватила более 6 млн детей.

Частью масштабной программы "Ринат Ахметов – Детям" является Новогодняя акция – традиция, которая длится непрерывно уже 25 лет. Команда Фонда организовывает новогодние активности для детей из уязвимых категорий, а также тем, кто пострадал от последствий войны россии против Украины.

Больше по ссылке.