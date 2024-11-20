Весь транспорт стоит 'мертвое': горный перевал в Карпатах замело снегом. Фото и видео

Ивано-Франковскую область продолжает засыпать снегом. На Вышковском перевале сейчас полсотни машин (в обе стороны) стоят из-за обильного снегопада.

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Об этом сообщают в соцсетях местные жители. В свою очередь Прикарпатский областной центр рассказал, что регион накрыл мощный дождливый циклон, который принес не только дождь, но и снега.

Мощные снегопады, в частности, засыпают Ворохту и Яблоницу (два соответствующих видео ниже).

Также осадки блокировали дорогу Борислав – Сходница (на видео ниже).

"На Вышковском вообще весь транспорт стоит мертво", – говорят люди.

Синоптики утверждают, что из-за мокрого снега во всем регионе Прикарпатья объявлен первый уровень опасности.

Более того – в Ивано-Франковске и области фиксируется усиление западного ветра до 15-20 м/с. Снегопады продолжатся, предупреждают метеорологи.

Вышковский перевал, расположенный в юго-западной части Горганов (на водоразделе реки Свичи и ее притоки Мизунки), находится на 988 м над уровнем моря. Это перевал между селами Мысливкой и Вышковом (отсюда и название), в пределах Калушского района Ивано-Франковской области.

Через перевал проходит автодорога Долина – Хуст.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом 21 ноября в Украине ожидается существенное усложнение погодных условий. Это обусловлено прохождением атмосферного фронта через страну. Потому в течение дня в большинстве областей ожидаются сильные осадки – дожди с переходом в мокрый снег.

В большинстве областей прогнозируется значительное понижение температуры. Также украинцев предупредили об гололеде.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что скоро погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет постепенно накрывать регионы.

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