Дожди перейдут в снег, будет гололедица: синоптик предупредила об ухудшении погоды в Украине. Карта

В четверг, 21 ноября, в Украине ожидается существенное усложнение погодных условий. Это будет обусловлено прохождением атмосферного фронта через страну.

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В течение дня в большинстве областей ожидаются сильные осадки. Об этом в Telegram сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу синоптика, в течение дня в Украине пройдут дожди с переходом в мокрый снег. Местами возможны сильные осадки, порывистый штормовой ветер и налипание мокрого снега. Также украинцев предупредили о гололедице.

В большинстве областей прогнозируется существенное понижение температуры. Плюсовые показатели сохранятся только в юго-восточной части страны. При этом синоптик предупредила, что там, где в четверг еще будет тепло, уже с 22 ноября также начнет холодать.

В Киеве 21 ноября ожидается сложная погода. В столице прогнозируют дождь с переходом в мокрый снег, похолодание, возможно налипание мокрого снега и порывистый ветер.

Ранее синоптик Наталья Птуха рассказала о том, что погода в Украине начнет меняться. На нашу страну надвигается похолодание, что также принесет с собой осадки – снег будет накрывать регионы постепенно.

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