Вернуть возможность жить полноценно: "Фундація Течія" помог военному Третьей штурмовой бригады получить бионический протез

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады Руслан, получивший тяжелое ранение во время выполнения боевого задания в Донецкой области, получил бионический протез правой руки. В протезировании защитнику помогла общественная организация "Фонд Течия", основателем которой является меценат, благотворитель и волонтер Олег Крот.

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Полномасштабное вторжение Руслан встретил дома вместе с семьей в поселке Михаил-Коцюбинское Черниговской области. Утром 24 февраля 2022 года семья проснулась от взрывов, а уже через несколько дней населенный пункт оказался под российской оккупацией. Около месяца местные жители прожили рядом с военными РФ.

В ряды ВСУ Руслан вступил в марте и стал военнослужащим Третьей штурмовой бригады. Сначала выполнял задачи в Луганской области, где вместе с побратимами обустраивал и укреплял украинские позиции.

Ранение защитник получил 7 августа вблизи села Шандриголове Донецкой области. Группа военных отправилась на задание по обнаружению российских оккупантов, укрывавшихся на территории фермы. Во время операции начался обстрел, после чего противник применил дроны.

Один из беспилотников взорвался рядом с группой. В результате ранения Руслан лишился четырех фаланг пальцев правой руки. Эвакуировать военного удалось только на следующее утро — турникет оставался наложенным около 20 часов. Все это время сослуживцы поддерживали его и не давали потерять сознание.

Изготовление протеза началось ещё в декабре. Из-за большой очереди ожидание затянулось дольше, чем планировалось. Теперь, благодаря поддержке "Фонда Течия", военный получил бионический протез и приступает к адаптации.

"Пытался брать и ставить бутылку — понемногу получается. Управлять им несложно. Мне понравилось, всё супер", — рассказал Руслан после первых часов использования протеза.

Протезирование было проведено в рамках инициативы Esper for Ukraine, которая помогает украинцам с тяжелыми травмами получать современные протезы верхних конечностей. С июля 2022 года команда развивает локальное производство в Украине и сотрудничает с международными донорами, благотворительными фондами и социально ответственным бизнесом. За это время бионические протезы получили уже почти 600 украинцев.

В Esper for Ukraine пояснили , что случай Руслана требовал индивидуального технического решения с применением нескольких дорогостоящих компонентов. Такие сложные случаи могут выходить за рамки стандартного государственного финансирования, поэтому поддержка благотворительных партнеров остается чрезвычайно важной.

Проект по финансированию протезирования "Фонд Течия" был запущен в 2023 году. Организация помогает военным, которые в силу различных обстоятельств не могут своевременно получить необходимый протез, в частности финансирует современные бионические протезы верхних конечностей. Решение об оказании помощи принимается после изучения каждой отдельной истории и консультаций с партнерами.

Поддержка защитников является одним из направлений деятельности организации. "Фонд Течия" также обеспечивает украинские больницы современным оборудованием , поддерживает детскую медицину и программы реабилитации детей после онкологических заболеваний и с тяжелыми диагнозами. Благотворительные медицинские проекты команда начала еще до полномасштабной войны.

Основатель организации Олег Крот подчеркивал, что такие инициативы должны приносить конкретный и долгосрочный результат. Сегодня меценат, благотворитель и волонтер вместе с командой "Фонда Течия" продолжает поддерживать украинских военных, медицинские учреждения и реабилитационные проекты.