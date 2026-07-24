УкраїнськаУКР
русскийРУС

Вернуть возможность жить полноценно: "Фундація Течія" помог военному Третьей штурмовой бригады получить бионический протез

Глеб Иванов
Новости. Общество
3 минуты
546
Протезирование было проведено в рамках инициативы Esper for Ukraine
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады Руслан, получивший тяжелое ранение во время выполнения боевого задания в Донецкой области, получил бионический протез правой руки. В протезировании защитнику помогла общественная организация "Фонд Течия", основателем которой является меценат, благотворитель и волонтер Олег Крот.

Военнослужащий Третьей отдельной штурмовой бригады Руслан получил бионический протез правой руки.

Полномасштабное вторжение Руслан встретил дома вместе с семьей в поселке Михаил-Коцюбинское Черниговской области. Утром 24 февраля 2022 года семья проснулась от взрывов, а уже через несколько дней населенный пункт оказался под российской оккупацией. Около месяца местные жители прожили рядом с военными РФ.

В ряды ВСУ Руслан вступил в марте и стал военнослужащим Третьей штурмовой бригады. Сначала выполнял задачи в Луганской области, где вместе с побратимами обустраивал и укреплял украинские позиции.

Ранение защитник получил 7 августа вблизи села Шандриголове Донецкой области. Группа военных отправилась на задание по обнаружению российских оккупантов, укрывавшихся на территории фермы. Во время операции начался обстрел, после чего противник применил дроны.

В результате ранения Руслан лишился четырёх фаланг пальцев правой руки

Один из беспилотников взорвался рядом с группой. В результате ранения Руслан лишился четырех фаланг пальцев правой руки. Эвакуировать военного удалось только на следующее утро — турникет оставался наложенным около 20 часов. Все это время сослуживцы поддерживали его и не давали потерять сознание.

Изготовление протеза началось ещё в декабре. Из-за большой очереди ожидание затянулось дольше, чем планировалось. Теперь, благодаря поддержке "Фонда Течия", военный получил бионический протез и приступает к адаптации.

"Пытался брать и ставить бутылку — понемногу получается. Управлять им несложно. Мне понравилось, всё супер", — рассказал Руслан после первых часов использования протеза.

Руслан поделился своими впечатлениями после первых часов использования протеза.

Протезирование было проведено в рамках инициативы Esper for Ukraine, которая помогает украинцам с тяжелыми травмами получать современные протезы верхних конечностей. С июля 2022 года команда развивает локальное производство в Украине и сотрудничает с международными донорами, благотворительными фондами и социально ответственным бизнесом. За это время бионические протезы получили уже почти 600 украинцев.

В Esper for Ukraine пояснили, что случай Руслана требовал индивидуального технического решения с применением нескольких дорогостоящих компонентов. Такие сложные случаи могут выходить за рамки стандартного государственного финансирования, поэтому поддержка благотворительных партнеров остается чрезвычайно важной.

Проект по финансированию протезирования "Фонд Течия" был запущен в 2023 году. Организация помогает военным, которые в силу различных обстоятельств не могут своевременно получить необходимый протез, в частности финансирует современные бионические протезы верхних конечностей. Решение об оказании помощи принимается после изучения каждой отдельной истории и консультаций с партнерами.

Поддержка защитников является одним из направлений деятельности организации. "Фонд Течия" также обеспечивает украинские больницы современным оборудованием, поддерживает детскую медицину и программы реабилитации детей после онкологических заболеваний и с тяжелыми диагнозами. Благотворительные медицинские проекты команда начала еще до полномасштабной войны.

Основатель организации Олег Крот подчеркивал, что такие инициативы должны приносить конкретный и долгосрочный результат. Сегодня меценат, благотворитель и волонтер вместе с командой "Фонда Течия" продолжает поддерживать украинских военных, медицинские учреждения и реабилитационные проекты.

УкраинаВойна в Украиневоенныепомощьреабилитация
Редакционная политика