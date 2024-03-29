Украина переходит на летнее время: есть ли реальная польза для экономики от перевода часов

В Украине перевод часов на летнее время состоится 31 марта с 3:00 – путем перевода стрелки на 1 час вперед. Делают это с целью увеличить использования светлой части суток – в частности, снижения необходимое количество освещения в течение дня, а значит и падения электропотребления. Впрочем, целесообразность этого уже не раз ставилась под сомнение – настолько, что в Украине уже пытались отменить эту практику. Однако до окончательного решения дело пока не дошло.

Перевод стрелок на летнее время объяснили в Минэкономики. Там отметили: введение летнего времени является общепринятой международной практикой.

"31 марта Украина переходит на летнее время – в 3 (три) часа по киевскому времени стрелка часов переводится на 1 (один) час вперед. Переход на зимнее и летнее время происходит в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины № 509 от 13.05.1996 г. "О порядке исчисления времени на территории Украины", – говорится в сообщении.

Перевод часов на летнее время: если ли польза

Впрочем, в экспертной среде не все разделяют мнение о том, что перевод часов на летнее время помогает экономить электроэнергию. К примеру, аналитик энергетических рынков Максим Билявский считает, что этот аргумент основывается на менее интенсивном использовании уличного освещения. Однако за счет того, что за последние годы многие областные центры Украины перешли на LED-лампы, этот эффект – минимальный.

"По моим субъективным оценкам, с переводом стрелок удается экономить не более 2% объемов электроэнергии, и это на уровне статистической погрешности. В то же время, как показал опыт отопительного сезона в условиях российских атак на энергообъекты, нам нужно больше. То есть, саму идею полностью отвергать не стоит, но нам нужно в первую очередь двигаться в направлении снижения энергоемкости промышленных предприятий", – отметил Билявский.

Более того, в Украине уже предпринималась попытка отменить переход на летнее время. Несколько лет назад с соответсвующей инициативой выступило Минэкономики, где отмечали, что это, среди прочего, позволит:

повысить работоспособность людей;

сократить количество различных аварий техногенного характера.

Впрочем, тогда от идеи по непонятным причинам отказались. Второй раз отменить переход на летнее время планировала партия "Слуга народа" в 2021 году. Законопроект приняли в первом чтении, однако окончательное голосование так и не состоялось. Пока велись дискуссии на эту тему, началось полномасштабное вторжение РФ.

Летнее время и перевод часов: какой подход в Европе

Подобные разговоры идут и в Европейском Союзе. Там еще несколько лет назад усомнились в практической пользе перевода стрелок часов.

"Главный аргумент, благодаря которому появилось "летнее время", просто не работает. Для освещения используются диодные или энергосберегающие лампы, и его доля в общем балансе потребления электроэнергии стала незначительной, а экономия электроэнергии за счет перевода стрелок – вообще исчезающе мала", – отмечали аналитики.

Как можно действительно экономить электроэнергию

В то же время, реальное энергосбережение достигается путем прямой экономии электроэнегрии. Что для украинцев особенно актуально в условиях регулярных обстрелов энергоинфраструктуры страны со стороны РФ.

Как рассказали в Киевской городской госадминистрации (КГГА), наиболее энергозатратной среди привычных для украинцев электроприборов является электрическая плита. Она потребляет 4-8 кВт. На втором месте – калориферы, кондиционеры, бойлеры и масляные обогреватели, потребляющие по 2-3 кВт. Далее идут:

стиральная машина – от 2 до 2,5 кВт;

микроволновая печь и электрочайник – по 1,5-2 кВт;

фен, пылесос, утюг – по 0,5-1,5 кВт;

компьютер – 0,4-0,8 кВт;

холодильник – 0,3-0,6 кВт;

телевизор – 0,1-0,4 кВт.

Там подчеркнули: ориентировочная нагрузка на квартиру должна составлять 5-10 кВт. Т. е. одновременно можно включить, к примеру, электроплиту и телевизор. А вот глажку одежды или стирку лучше отложить на время, когда один из уже включенных приборов прекратит работу.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что целью удара РФ 22 марта "был полный блэкаут". По его словам, были атакованы "тепловая генерация, гидрогенерация по всей Украине".

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