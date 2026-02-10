Венера в Рыбах в феврале 2026: какие знаки зодиака ожидает пылкая любовь и романтика

Во вторник, 10 февраля, Венера, планета романтики и желания, перейдет в Рыбы, переменчивый водный знак, известный своей эмпатической, артистической, глубоко эмоциональной и творческой природой.

Работа Венеры – лелеять наши отношения и способствовать гармонии и балансу – настолько согласуется с искренней природой Рыб, что она возвышена или способна функционировать на пике силы, в этом знаке. В свою очередь, мы переходим в один из самых полезных транзитов для связи с другими, для беззаботных моментов и для принесения больше красоты в мир – как раз вовремя ко Дню святого Валентина, пишет OBOZ.UA.

Какие знаки зодиака привлекают любовь и благословение, когда Венера находится в Рыбах

Рак

Когда Венера находится в водном знаке Рыб, она образует гармонизирующий тригон к вашему знаку и одновременно активирует девятый дом приключений Рака, вызывая ощущение беспокойства, которое определенно может отличаться от вашего базового уровня, учитывая то, насколько вы склонны быть всегда дома в покое. Вместо того, чтобы устроиться на диване с самыми близкими и дорогими, вы мотивированы выйти в мир и увидеть новые пейзажи, расширить свой кругозор и впитать знания благодаря этому активному, поучительному транзиту. В результате вы будете притягивать моменты со своей второй половинкой или кем-то особенным, которые побуждают вас учиться, расти и расправлять крылья за пределами зоны комфорта.

Дева

Поскольку Венера находится в оппозиции к вашему знаку и в вашем седьмом доме партнерства во время пребывания в Рыбах, вы готовы к нескольким неделям, в течение которых ваши личные отношения будут ключевым фокусом — и источником комфорта и удовольствия. Девы, хоть вы и любите составлять списки лучших мест для свиданий и планировать каждую возможную деталь, чтобы получить впечатления от общения с любимым человеком действительно незабываемыми, в этом сезоне вам следует немного больше плыть по течению. Отпустив все и увидев, куда ведет каждый момент, вы сможете окунуться в еще больше романтики, гармонии и магии в ваших отношениях.

Скорпион

Вы вступаете в один из самых веселых, самых мечтательных и самых капризных периодов года, когда Венера гармонирует с вашим знаком и проводит время в вашоу пятом доме романтики. Это приводит к подъему креативности, спонтанности и возможностей наслаждаться приятными занятиями со своей второй половинкой или кем-то особенным. Стоит отметить, что эта энергия несколько иная, более бурная и более уклончивая, чем твоя типичная, глубоко стремящаяся к близости, прежде всего обязательства, атмосфера. Тем не менее, вам лучше отказаться от любой потребности иметь конкретный план и открыться для приключений.

Рыбы

Пока Венера почти месяц будет двигаться через ваш знак и первый дом личности, вы будете магнитом для большего удовольствия, романтики, удовлетворенных желаний и творческой реализации. Помните, что мир говорит на вашем языке любви, поэтому это ваш шанс открыть свое сердце любимому человеку или кому-то особенному; вам будет легче, чем обычно, чувствовать себя услышанным и понятым. Вы также можете выкроить время, чтобы погрузиться в самоисцеление, будь то планирование импровизированной поездки на выходные к воде с любимым человеком или погружение в новую практику медитации. У вас есть ясный путь к уходу за вашими самыми интимными связями, включая ту, что у вас есть с самим собой.

