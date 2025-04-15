Великий вторник: что нельзя делать во второй день Страстной недели

15 апреля христиане отмечают Великий вторник – второй день Страстной недели, ведущий к Пасхе. Это особый период года, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа, углубляются в молитву, покаяние и воздержание, а также строго соблюдают правила поста.

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Великий вторник – день сосредоточения на притчах Иисуса Христа, время внутренних переосмыслений. OBOZ.UA рассказывает о традициях праздника.

Великий вторник

Согласно Евангелиям, во вторник перед страстями Иисус Христос обратился к апостолам с важными наставлениями, в которых открыл суть веры, человеческой ответственности и предстоящей встречи с Богом. В этот день Христос поведал притчи о десяти девах, о талантах, о дани кесарю, о воскресении мертвых и о Страшном суде.

Он также разоблачил лицемерие фарисеев и книжников, обращая внимание на то, что внешняя набожность без чистого сердца – ничто. Великий вторник стал днем духовного разоблачения и предупреждения.

Что следует сделать в Великий вторник

Этот день – время молитвы, тишины, сосредоточенности и добрых дел. В народной традиции он также связан с приготовлениями к Пасхе, однако без чрезмерной суеты.

В храмах читаются евангельские отрывки о Страшном суде и конце света. Верующие должны уделить время молитве, чтению Священного Писания, исповеди и покаянию.

В Великий вторник разрешалось закончить мелкие хозяйственные дела, связанные с уборкой и стиркой, поскольку в последующие дни это уже не принято работать.

По народному обычаю именно во вторник начинали расписывать писанки. Великий вторник – день, когда особенно важно проявить милосердие. Если кто-то просит помощи, отказывать нельзя.

Запреты в Великий вторник

В Страстный вторник верующим следует воздержаться от всего, что противоречит духу покаяния и молитвы. В частности:

Запрещены развлечения, пение, танцы, громкие застолья.

Запрещено ссориться, ругаться, повышать голос.

Не стоит начинать новые дела или крупные проекты – этот день предназначен для завершения, очищения, а не инициатив.

Нельзя злословить, осуждать других или держать злые мысли.

Еда в этот день должна быть простой, без масла, без варки. Это так называемое сухое питание – сырые овощи, фрукты, хлеб, мед, орехи, вода.

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