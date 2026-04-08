Великая среда: что значит третий день Страстной недели

Великая среда – один из важнейших дней Страстной недели, когда христиане вспоминают предательство Иуды. Верующие продолжают подготовку к Пасхе. Страстная неделя в христианской традиции считается кульминацией Великого поста.

Каждый день этой недели имеет отдельный смысл, связанный с евангельскими событиями и особыми богослужениями. Великая среда сочетает тему предательства и тему покаяния. OBOZ.UA рассказывает, что можно, а чего не стоит делать в этот день.

Что означает Великая среда

Страстная седмица рассказывает о событиях, которые в Евангелиях называют страстями Христовыми, то есть о пути Иисуса к распятию. Великая среда в этом контексте напоминает сразу о двух сильных темах – грех и покаяние, предательство и любовь, человеческую слабость и духовную преданность.

В христианстве Великую среду часто связывают прежде всего с решением Иуды предать Христа. Именно в этот день, по церковному толкованию, Иуда согласился выдать Иисуса властям за тридцать сребреников.

В то же время этот день напоминает и о другой евангельской сцене – о женщине-грешнице, которая со слезами омыла ноги Христа и помазала его миром.

Какие традиции связаны с Великой средой

В народной традиции Великая среда была временем активной подготовки к празднику. Именно в этот день часто начинали генеральную уборку дома.

Также в этот период советовали покупать яйца к Пасхе, потому что считалось, что за неделю до праздника они лучше всего сохраняют свежесть. Существовал и интересный народный обычай: хозяйки выносили кусок мыла на порог на ночь, веря, что к утру оно приобретет особую силу для пасхального омовения.

Что нельзя делать в Великую среду и в Страстную неделю

Страстная неделя вообще считается временем особой сдержанности, и Великая среда здесь не является исключением. В этот период соблюдают пост, поэтому под запретом остаются мясные и молочные блюда.

Кроме пищевых ограничений, не одобряются развлечения, танцы, пение и вообще любая громкая праздничность. Считается, что это дни тишины, молитвы и внутренней сосредоточенности. Также осуждаются ссоры, гнев, зависть, ложь и отказ в помощи. В народном представлении на этой неделе особенно важно не отворачиваться от тех, кто просит поддержки, так как в образе человека, который обращается за помощью, символически может представать сам Господь.

