Ведущие ИТ-компании объединились для создания AI-экосистемы в Украине: что решили на первой стратегической сессии

1 июля состоялась первая стратегическая сессия AI-комитета Ассоциации IT Ukraine – новой экспертной платформы, объединяющей лидеров отрасли для развития искусственного интеллекта в Украине.

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Среди участников – более 15 представителей ведущих компаний, в том числе AgriChain, KNESS, UCLOUD, GigaCloud, N-iX, Sigma Software, IT-Enterprise, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, а также генеральный партнёр комитета – Favbet Tech.

В рамках стратегической сессии были рассмотрены следующие темы: GR и правовое регулирование –участники обсудили законодательные барьеры и стандарты ИИ; образование и развитие талантов в сфере ИИ.

Одной из ключевых тем стала интеграция AI в приоритетные направления IT-индустрии – участники проанализировали, как искусственный интеллект трансформирует смежные сектора экономики, открывает новые бизнес-возможности и стимулирует развитие инноваций.

"AI-комитет – это одновременно экспертная платформа и инструмент, который должен влиять на формирование политик и развитие технологической среды в стране", – отметила исполнительный директор Ассоциации IT Ukraine Мария Шевчук.

Артем Скрипник, CEO FAVBET Tech и один из инициаторов создания АИ-комитета, отметил: "Цель комитета – переосмыслить подходы к развитию отрасли и создать условия для формирования конкурентной AI-экосистемы в Украине. Первая стратегическая сессия положила начало этому процессу".

В Ассоциации рассказали, что такие сессии будут регулярными и будут привлекать еще больше компаний. Кроме АИ, сейчас в рамках IT Ukraine действует еще четыре отраслевых комитета – EdTech, FinTech, CyberTech и AgriTech. Компания FAVBET Tech присоединилась к IT Ukraine летом 2022 года и с тех пор является постоянным партнером отраслевых инициатив и мероприятий Ассоциации.