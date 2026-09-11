Вечная память и слава: на войне погиб Герой из Львовской области. Фото

Комарновская община во Львовской области сообщила о гибели на войне 34-летнего Владимира Толочка. Военнослужащий 18-й Славянской бригады Национальной гвардии Украины погиб, защищая Украину.

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Об этом говорится в сообщении Сектора по вопросам ветеранской политики города Комарно в Facebook. "Комарновская община вновь в трауре… С глубокой скорбью сообщаем о гибели Защитника Украины – Толочка Владимира Романовича", – говорится в публикации.

Владимир Толочко родился 29 июля 1992 года. Он был уроженцем села Новое Село, а вместе с женой и сыном проживал в селе Тулиголове.

Военнослужащий занимал должность командира 2-го инженерно-саперного отделения инженерно-саперного взвода роты боевого обеспечения 2-го стрелкового батальона воинской части 3035. Владимир имел воинское звание младшего сержанта.

Служба и потеря

Владимир Толочко встал на защиту Украины и выполнял воинский долг. Он отдал жизнь за свободу и независимость Украины.

В Комарновской общине отметили, что гибель защитника стала невосполнимой утратой для его семьи, друзей, сослуживцев и всей общины.

"Вечная память и слава Герою! Искренние соболезнования матери, жене, сыну, родным и близким Владимира. Пусть Господь даст им силы пережить эту тяжелую утрату", — говорится в сообщении.

О месте встречи и похоронах Владимира Толочка сообщат на странице дополнительно.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа 2026 года в Донецкой области при выполнении боевого задания погиб военный из села Софиевская Борщаговка Киевской области Александр Ткач. Воин отдал самое дорогое – свою жизнь – за независимость и территориальную целостность Украины.

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