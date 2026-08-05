Ваш газон будет идеально зеленым и густым: чем подкормить в августе

Август — важный месяц для ухода за газоном. После июня и июля трава часто истощается из-за жары, недостатка осадков и активного использования участка. На газоне могут появиться сухие или пожелтевшие пятна, а сами травинки теряют насыщенный цвет.

Видео дня

В конце лета еще достаточно тепла, поэтому газон способен быстро восстановиться. В то же время эксперты отмечают, что уже стоит готовить его к осени и зиме, ведь хорошо подкормленная трава лучше переносит низкие температуры и весной быстрее возобновляет рост.

Чем подкормить газон в августе

В этот период лучше отказаться от весенних удобрений с большим содержанием азота. Он стимулирует активный рост зеленой массы, а молодые травинки могут не успеть окрепнуть к холодам.

Вместо этого газону нужны прежде всего фосфор и калий. Фосфор способствует развитию корневой системы, а калий помогает траве лучше переносить засуху, перепады температур и механические повреждения.

Можно использовать специальные осенние удобрения. Также подойдет древесная зола, но только из чистой древесины и преимущественно на кислых почвах. Применять ее нужно умеренно – небольшой горсти на квадратный метр будет достаточно.

Еще один вариант – базальтовая мука. Это природный продукт из измельченной вулканической породы, содержащий кремний, магний, железо, кальций и цинк. Она помогает укреплять травинки, улучшает структуру почвы и ее способность удерживать влагу. Ориентировочная норма – около 200 г на квадратный метр.

Известь применяют только тогда, когда почва слишком кислая – с pH ниже 6. Признаком этого может быть активное распространение мха или хвоща. Если кислотность в пределах нормы, известкование газона не требуется.

Как правильно вносить удобрения

Лучше всего делать это примерно через два дня после кошения, оставив траву высотой около 5 см. Так гранулы или порошок легче попадут непосредственно в почву.

Для работы стоит выбрать прохладный, пасмурный день или вечер. Не следует удобрять пересохший газон под палящим солнцем. Важно также равномерно распределять средство по всей площади – для этого удобно использовать ручной разбрасыватель.

Одной подкормки недостаточно

В августе важно не косить газон слишком коротко. Высота около 5 см помогает затенять почву, уменьшать испарение воды и защищать корни от перегрева.

Поливать лучше не каждый день понемногу, а 2–3 раза в неделю обильнее, чтобы вода проникала примерно на 10–15 см вглубь. Лучшее время для полива – утро. Чрезмерная влажность вечером может способствовать развитию грибковых болезней.

Конец августа также хорошо подходит для восстановления поврежденных участков. Сухую траву и сорняки нужно убрать, почву немного разрыхлить, высеять семена, присыпать тонким слоем компоста или почвы для газонов и слегка уплотнить.

Такой комплексный уход поможет газону восстановиться после лета, стать гуще и лучше подготовиться к холодному сезону.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно обрезать лаванду, чтобы она зацвела во второй раз.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.