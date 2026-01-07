Вас ждет настоящий финансовый успех: гороскоп для Тельца на 2026 год
Телец — самый тактильный, самый чувственный знак зодиака. Обычно эти люди преуспевают в банковском деле, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.
В этом году ваши амбиции пробуждаются. Если у вас проблемы с деньгами, в 2026 году могут произойти внезапные изменения, пишет OBOZ.UA.
Общий прогноз
К лету вы сможете зарабатывать хорошие деньги или найти работу в сфере недвижимости или развлечений: кино, театр, видеоигры; а также в сфере гостеприимства: рестораны, гостиницы и тематические парки. Домашний бизнес будет процветать. Вы будете смелее и увереннее, поэтому пришло время строить масштабные планы!
Отношения
В этом году вы можете быть более агрессивными в своих отношениях – личных, профессиональных и романтических. Если люди обвиняют вас в чрезмерной настойчивости, прислушайтесь к ним. Тем временем вы можете начать просеивать свой список друзей, перестать встречаться с кем-то или реже общаться с некоторыми людьми, потому что больше не получаете желаемого результата. И все же вы познакомитесь с новыми людьми! Вам понравится посещать новые места и знакомиться с новыми лицами.
Дом
В этом году вы улучшите свой дом: возможно, сделаете ремонт, реконструкцию или снесете какое-то здание, или же, возможно, переедете в лучшее жилье. Вы можете приобрести недвижимость, поскольку это лучший год за более чем десятилетие для улучшения жилья, а также укрепления семейных отношений. Многие из вас расширят свою семью через рождение, усыновление или брак. Члены семьи будут более щедрыми друг к другу, особенно к братьям и сестрам. Ваша семейная жизнь станет оптимистичной и радостной!
Ваша мантра Тельца на 2026 год
"Улучшение благосостояния и укрепление семейных отношений".
Ваши счастливые дни в 2026 году
- 25, 26, 27 января
- 22, 23 февраля
- 21, 22 марта
- 17, 18, 19 апреля
- 15, 16 мая
- 11, 12 июня
- 8, 9, 10 июля
- 5, 6 августа
- 1, 2, 3, 28, 29, 30 сентября
- 25, 25, 27 октября
- 22, 23, 24 ноября
- 19, 20, 21 декабря.
Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.
