Вас ждет настоящий финансовый успех: гороскоп для Тельца на 2026 год

Телец — самый тактильный, самый чувственный знак зодиака. Обычно эти люди преуспевают в банковском деле, пищевой промышленности и сельском хозяйстве.

В этом году ваши амбиции пробуждаются. Если у вас проблемы с деньгами, в 2026 году могут произойти внезапные изменения, пишет OBOZ.UA.

Общий прогноз

К лету вы сможете зарабатывать хорошие деньги или найти работу в сфере недвижимости или развлечений: кино, театр, видеоигры; а также в сфере гостеприимства: рестораны, гостиницы и тематические парки. Домашний бизнес будет процветать. Вы будете смелее и увереннее, поэтому пришло время строить масштабные планы!

Отношения

В этом году вы можете быть более агрессивными в своих отношениях – личных, профессиональных и романтических. Если люди обвиняют вас в чрезмерной настойчивости, прислушайтесь к ним. Тем временем вы можете начать просеивать свой список друзей, перестать встречаться с кем-то или реже общаться с некоторыми людьми, потому что больше не получаете желаемого результата. И все же вы познакомитесь с новыми людьми! Вам понравится посещать новые места и знакомиться с новыми лицами.

Дом

В этом году вы улучшите свой дом: возможно, сделаете ремонт, реконструкцию или снесете какое-то здание, или же, возможно, переедете в лучшее жилье. Вы можете приобрести недвижимость, поскольку это лучший год за более чем десятилетие для улучшения жилья, а также укрепления семейных отношений. Многие из вас расширят свою семью через рождение, усыновление или брак. Члены семьи будут более щедрыми друг к другу, особенно к братьям и сестрам. Ваша семейная жизнь станет оптимистичной и радостной!

Ваша мантра Тельца на 2026 год

"Улучшение благосостояния и укрепление семейных отношений".

Ваши счастливые дни в 2026 году

25, 26, 27 января

22, 23 февраля

21, 22 марта

17, 18, 19 апреля

15, 16 мая

11, 12 июня

8, 9, 10 июля

5, 6 августа

1, 2, 3, 28, 29, 30 сентября

25, 25, 27 октября

22, 23, 24 ноября

19, 20, 21 декабря.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

