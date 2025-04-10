Вас ждет абсолютная удача: астропрогноз на 10 апреля

В четверг, 10 апреля длится 12 лунный день, который к вечеру перейдет в 13. Луна находится в Деве, Солнце – в Овне.

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Что принесет такой день, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, сегодня можно рассчитывать на светлую энергию и правду.

"Это очень светлый день с приятной энергией. День абсолютной удачи", – описала этот четверг астролог. По ее словам, сегодня всем будет везти в делах, будет удаваться начатое, настроение будет хорошим. И этим нужно будет правильно воспользоваться.

"В этот день сделайте какие-нибудь важные дела, которые вы хотите. В этот день вы можете планировать будущее, в этот день вы можете манифестировать, создавать желания", – объяснила Исита Гая.

Она также назвала этот четверг днем истины и правды. "Если вы чего-то не знаете в своей жизни или кто-то вас обманывает, вы можете сформировать намерение, чтобы истина и правда открылась вам. И именно в этот день вы увидите истину такой, какая она есть", – пообещала она.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 10 апреля для всех знаков зодиака – узнайте, кого сегодня ожидает успешный день.

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