Варить не нужно: как вкусно приготовить молодую, сладкую кукурузу в духовке
Сезон молодой и сладкой кукурузы уже наступил и это значит, что самое время приготовить ее. И готовить ее можно по-разному – не только варить, но и запекать в духовке со специями и маслами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы с маслом и специями.
Ингредиенты:
- кукуруза
- соль, перец, паприка сладкая
- масло растительное
- зелень
- чеснок
Способ приготовления:
1. Смажьте очищенную и помытую кукурузу маслом с чесноком. Посолите и добавьте копченую паприку.
2. Замотайте в пергамент и запекайте 35 минут при 200С.
Готовую кукурузу посыпьте зеленью!
