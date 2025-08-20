Варить не нужно: как вкусно приготовить молодую, сладкую кукурузу в духовке

Сезон молодой и сладкой кукурузы уже наступил и это значит, что самое время приготовить ее. И готовить ее можно по-разному – не только варить, но и запекать в духовке со специями и маслами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной запеченной молодой кукурузы с маслом и специями.

Ингредиенты:

кукуруза

соль, перец, паприка сладкая

масло растительное

зелень

чеснок

Способ приготовления:

1. Смажьте очищенную и помытую кукурузу маслом с чесноком. Посолите и добавьте копченую паприку.

2. Замотайте в пергамент и запекайте 35 минут при 200С.

Готовую кукурузу посыпьте зеленью!

