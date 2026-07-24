Варенье испортится через несколько недель: никогда не допускайте этой ошибки

Домашнее варенье призвано напоминать нам о вкусах лета или ранней осени, когда становится холодно. Однако иногда эти тщательно приготовленные банки не доживают даже до зимы, не говоря уже о более длительном сроке хранения. Причиной может стать одна невинная ошибка. Обычно это касается крышки.

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Варенье обычно портится из-за негерметичной крышки. Мы часто используем эти предметы снова и снова, как и стеклянные банки. Однако со временем крышки теряют свои свойства и деформируются. Они больше не удерживают банки надежно, пишет OBOZ.UA.

Поэтому помните: хотя банки можно использовать многократно, стоит ежегодно заменять крышки на новые, проверяя, идеально ли они подходят к вашим имеющимся банкам. Правильное хранение также влияет на долговечность ваших банок.

Лучше всего хранить их в подвале или кладовой, где температура как можно ниже. Не следует размещать их в шкафах возле радиатора или духовки, а рядом с холодильником. Также важны надлежащая вентиляция и защита от прямых солнечных лучей.

Говорят, что после извлечения банок из кастрюли, где они пастеризовались, крышка должна быть вогнутой. Это признак того, что они герметичны. Однако это не означает, что выпуклые крышки являются окончательным признаком протечки. Иногда у свежей банки крышка выпуклая, но с содержимым ничего не случилось. Через некоторое время крышка сама закроется, когда банка остынет.

Однако, когда речь идет о старых банках, которые долго лежат в кладовой или подвале, мы можем быстро заметить те, что испортились. Они пенистые, протекают и просто странно выглядят. Их цвет может измениться, и они могут плохо пахнуть. Иногда вы также можете заметить плесень внутри банки — верный признак того, что её нужно выбросить.

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