Валентина Санина-Шлее: киевлянка, одевавшая голливудских и бродвейских звезд и делившая мужа с Гретой Гарбо

Имя Валентины Саниной-Шлее, о которой в советское время у нас было известно крайне мало, навсегда вошло в историю моды. В течение 30-50 годов ХХ века она оставалась самым известным и успешных дизайнером в США, но даже сейчас – спустя более чем сто лет – предложенный ею стиль не устарел, а продолжается привлекать внимание современных художников моды.

Одежда, созданная Саниной-Шлее и считавшаяся символом успеха, вкуса и таланта, в наши дни хранится не только в частных коллекциях, но и в музеях (нью-йоркский Метрополитен, Институт костюма и Бруклинский музей моды), а также с успехом продается на аукционах. За сдержанность художественных решений, аристократизм стиля и философский взгляд на моду ее часто называли "русской Шанель", что было как минимум несправедливо, поскольку родом эта знаменитая женщина – из Украины.

Точная дата рождения неизвестна

Точная дата рождения Валентины Саниной неизвестна. Предположительно считается, что она появилась на свет 1 мая 1899 года, но, скорее всего, это неточно, поскольку Санина преуменьшила свой возраст, чтобы хотя бы по документам казаться моложе. А вот место рождения – город Киев – сомнений ни у кого не вызывает. Когда грянула революция, Валентине было всего 18 лет. В своих мемуарах она утверждала, что происходит из дворянской семьи, хотя на самом деле ее родители были киевскими мещанами. Во время революционных событий родители девушки погибли, а сама она вынуждена была переехать в Харьков – к родственникам. Там она окончила гимназию и поступила на актерские курсы – Валентина с детства мечтала о сцене.

"Муза Вертинского"

Ей даже удалось поступить в труппу местного драматического театра, в котором – во многом благодаря яркой и утонченной внешности, особого таланта у нее не было – она начала получать роли. В то время Санина вела богемную жизнь: после представлений актеры в компании поклонников отправлялись в кабаре, находившееся в городском Доме артиста, и веселились до утра. Однажды туда зашел Александр Вертинский, который, будучи уже звездой первой величины, гастролировал по Украине. Шансонье, знавший толк в женской красоте, не мог не обратить внимание на Валентину.

Их роман вспыхнул мгновенно, но продлился всего несколько дней, после чего Вертинский уехал в Одессу – он не мог отменить назначенные в "Южной Пальмире" концерты. Санина проводила его на вокзал, чтобы увидеть только спустя 12 лет – уже в Америке. Он посвятит ей несколько песен – таких как "Буйный вечер", "За кулисами", "Послушайте, маленький, можно мне вас тихонько любить", а подаренный им хрустальный крестик-подвеску, который приносил ей удачу, она сделает логотипом собственного бренда. Пока же Валентина с гордостью носила титул "музы Вертинского" и строила планы относительно того, как самой стать знаменитой, скромная роль спутницы мужчины-гения ее категорически не устраивала.

Знакомство с будущим мужем и бегство за границу

В 1920 году, в разгар гражданской войны, Санина поняла, что, оставшись в Харькове, вынуждена будет влачить жалкое существование, и отправилась в Крым: только оттуда – морем – можно было еще бежать за границу. В Севастополе она познакомилась с состоятельным предпринимателем Георгием Шлее, который отправлялся в Европу и взял понравившуюся ему девушку с собой. Проехав всю Грецию и Италию, они на какое-то время осели во Франции, где Санина устроилась танцовщицей в парижское кабаре "Летучая мышь". Красивая, статная и грациозная девушка пользовалась успехом у публики, причем, если мужская ее половина отдавала дань красоте Саниной, то женская восхищалась ее костюмами, которые – из-за отсутствия средств – танцовщица шила сама. Наиболее высоко дизайн ее сценических нарядов оценил знаменитый художник-сценограф Лев Бакст: именно он, придя после одного из представлений за кулисы, посоветовал Саниной испытать свои силы в дизайнерском искусстве.

Ателье VALENTINA

В Париже Шлее и Санина поженились, что позволило Валентине получить двойную фамилию, а через два года – уже в качестве семейной пары – перебрались в Нью-Йорк. Поначалу "страна равных возможностей" не оправдала надежд новоиспеченных американцев: чтобы заработать на жизнь, Георгий, ставший по документам Джорджем, начал играть на бирже, а Валентина устроилась работать моделью, но они все равно едва сводили концы с концами. И тогда Санина решила заняться тем, что умела и любила: начала шить платья на заказ. Она очень быстро добилась успеха, потому что не просто копировала фасоны, с которыми приходили к ней заказчицы, а шила то, что подходило к их типу фигуры, форме лица, прическе и стилю в целом, а иногда и создавала его, работая стилистом. В 1925 году Санина открыла хоть и небольшое, но собственное ателье, которое назвала VALENTINA.

Не просто портниха, а художник по костюмам

Довольно долго его посетительницами были не самые богатые и знаменитые женщины, которых привлекали доступные цены, но Валентине хотелось заполучить богатую и знаменитую клиентуру. Ее трудолюбие и упорство сыграли свою роль – слава о безупречных моделях, которые она создавала, оценили и в высших кругах Нью-Йорка: среди ее клиенток появились жены миллионеров, певицы, балерины, бродвейские и голливудские звезды: Пола Негри, Джудит Андерсон, Линн Фонтенн, Кэтрин Хепберн, Глория Свонсон. В 1928 году Санина вместе с мужем, который вложил выигранные на бирже деньги в их общее дело, открыли на Медисон-авеню магазин Valentina Gowns, от покупательниц в котором буквально не было отбоя. В это же время Валентину пригласили работать костюмером в бродвейские постановки – самой знаменитой ее работой стали костюмы к мюзиклу "Вестсайдская история".

"Эффектная простота"

Свой стиль – а, значит, и секрет успеха сама Санина в 1940 году в интервью журналу Vogue определила как "эффектная простота". Отличительной чертой платьев Саниной был минималистичный крой – дизайнер не признавала не только ярких цветов, но и излишеств и украшательств и говорила, что может сделать вечерний наряд из отреза ткани и трех булавок. Она также шила платья-трансформеры, которые идеально садились на любую фигуру, скрывая недостатки и подчеркивая достоинства. Еще в первой половине ХХ века Санина отказывалась от меха и кожи, призывая к гуманному отношению к животным. К тому же, все ее модели были уникальными: если остальные американские дизайнеры копировали коллекции европейских брендов, то все, что она создавала, было продиктовано только ее собственной фантазией – плагиата Санина не признавала. Она ввела в моду китайские шляпы-кули, которые завязывались бантами из широких лент, сеточки для волос, и туфли на плоской подошве – Санина не любила каблуки. А еще она считала, что, создавая модную одежду, необходимо думать не о сегодняшнем дне, а о вечности, только тогда они будут настоящим произведением искусства.

Заклятые подруги

Когда на пороге ее магазина появилась Грета Гарбо, Валентина обрадовалась: еще одной звездной клиенткой – а Гарбо тогда являлась главной голливудской знаменитостью – у нее будет больше! Тогда она и представить себе не могла, насколько близкими станут их отношения, и сколько горя они принесут обеим. Санина занялась имиджем Гарбо, и во многом именно ей голливудская дива обязана образом, с которым она вошла в историю мирового кино.

Однажды во время примерки в комнату зашел Шлее, заставший Гарбо практически неглиже – видимо, именно в тот день между ними и пробежала искра, которая изменила жизнь всех участников этого любовного треугольника. Вскоре работать с актрисой начал и муж Саниной. Можно сказать, что он стал пресс-секретарем Гарбо: занимался документами, финансовыми счетами, сопровождал в поездках. Первые слухи о том, что актрису и Шлее связывают романтические отношения, появились после того, как Гарбо купила квартиру в том же доме, в котором жила Валентина с мужем. Когда же они стали появляться втроем на светских раутах и вечеринках, сомнений не осталось – у Гарбо и Шлее роман. Валентина не устраивала сцен ревности – первое время она еще пыталась сделать вид, что происходящее – не более чем пиар-ход, которые привлекает еще больше внимания к ее бизнесу (справедливости ради надо сказать, что клиентов благодаря этой истории у Саниной действительно прибавилось), но очень быстро скрывать истинное положение дел стало невозможно. Долгое время Валентина боялась, что муж и подруга сойдутся, а она останется совсем одна, но в результате ее дружба с Гарбо закончилась – женщины перестали общаться, несмотря на то, что жили в одном доме, а вот Шлее разводиться с женой не торопился, хотя и фактически жил вместе с Гарбо.

История одного предательства

Джордж Шлее ушел из жизни в 1964 году в Париже, куда приехал вместе с Гарбо. Сердечный приступ, который случился с ним в гостинице, можно было купировать, но вызванные актрисой врачи, увидев в номере голливудскую звезду, вместо того, чтобы оказать ему помощь, кинулись наперебой ухаживать за Гарбо, делать ей комплименты, просить автограф. В результате драгоценное время было упущено и Шлее умер. Валентина очень сильно переживала смерть неверного мужа, обвиняя в ней бывшую подругу. Не простила она ей и того, что Гарбо не появилась на организованных Валентиной похоронах Шлее, которого, казалось, так любила. Когда же она узнала, что все свое состояние Джордж завещал не ей, а Гарбо (Валентине причиталась только их нью-йоркская квартира), то была просто потрясена его предательством. Дело в том, что на биржевых операциях Шлее заработал миллионы, так что речь шла о солидной сумме. К тому времени Санина уже продала свой магазин – по ее словам, у нее не осталось сил на работу, поэтому жила весьма скромно – наследство Шлее ей бы не помешало.

Последние годы

Две заклятые подруги по-прежнему жили в одном доме, но делали все для того, чтобы не сталкиваться даже на лестнице. Прежде чем выйти из квартиры, Санина звонила консьержке и интересовалась, ушла ли Гарбо, которую она называла не иначе как "сатаной", и только потом отправлялась по делам. В последние годы жизни Валентина начала собирать старинные иконы и находила утешение в религии. Валентина Санина-Шлее ушла из жизни в 1989 году в возрасте 90 лет. День ее похорон, 18 сентября, как будто бы в отместку пришелся на день рождения Гарбо. Валентину похоронили рядом с мужем, а спустя год не стало и Греты Гарбо. Во время распродажи ее гардероба на аукционе выяснилось: что треть ее вещей была создана брендом VALENTINA…