Вакцины нет, а смертность – до 75%: что известно о вспышке опасного вируса Нипа

На текущий момент в Индии зафиксирована вспышка вируса Нипа. Основные события разворачиваются в штате Западная Бенгалия, недалеко от Калькутты, а смертность при заражении достигает 75%.

На 25 января официально подтверждено 5 случаев заражения. Среди заболевших – медицинский персонал, который контактировал с первым пациентом. Об этом сообщает The Independent.

Новый смертельный вирус

По сообщениям местных СМИ, почти 100 человек получили указание соблюдать домашний карантин, а инфицированные пациенты проходят лечение в больницах в Калькутте и ее окрестностях, при этом один пациент находится в критическом состоянии.

Инфекция, вызываемая вирусом Нипа (NiV), чаще всего начинается с неспецифических симптомов, что затрудняет раннюю диагностику. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), инкубационный период обычно составляет от четырех до 21 дня, хотя в редких случаях во время предыдущих вспышек сообщалось о более длительных задержках между заражением и заболеванием.

Симптомы при заражении

Как правило, у пациентов внезапно развивается гриппоподобное заболевание, характеризующееся лихорадкой, головной болью, мышечными болями и усталостью. В некоторых случаях также возникают респираторные симптомы, такие как кашель, одышка или пневмония, хотя время возникновения и тяжесть этих симптомов могут сильно варьироваться.

Наиболее серьезным и определяющим осложнением инфекции вируса Нипа является воспаление головного мозга, известное как энцефалит. Неврологические симптомы, включая спутанность сознания, нарушение сознания, судороги или кому, обычно появляются через несколько дней или недель после начала заболевания.

Крайне высокая смертность

Вирус Нипа связан с высокой смертностью. Уровень летальности колеблется от 40 до 75 процентов в зависимости от вспышки и штамма вируса.

Согласно обновленным данным Агентства по безопасности здравоохранения Великобритании, у выживших могут наблюдаться долгосрочные неврологические последствия, такие как постоянные судороги или изменения личности.

В редких случаях сообщалось о рецидивах энцефалита через несколько месяцев или даже лет после первоначального заражения, либо из-за рецидива, либо из-за реактивации вируса.

Где был впервые обнаружен вирус Нипа

Вирус Нипа (NiV) был впервые выявлен в 1999 году после вспышки энцефалита и респираторных заболеваний среди свиноводов и других лиц, имевших тесный контакт с инфицированными свиньями в Малайзии и Сингапуре. Этот случай привел к признанию NiV серьезным зоонозным патогеном, способным передаваться от животных к человеку.

С тех пор в Южной Азии неоднократно фиксировались вспышки заболевания. Случаи заболевания были зарегистрированы в некоторых районах северо-восточной Индии и нескольких округах Бангладеш, при этом в Бангладеш вспышки происходят почти каждый год с 2001 года.

В южной Индии, в штате Керала, первая вспышка вируса была зафиксирована в 2018 году, после чего в последующие годы наблюдались спорадические случаи заболевания. Помимо Южной Азии, случаи заражения были зарегистрированы и на Филиппинах, при этом расследования показывают, что они были вызваны вирусом Нипа или близкородственным штаммом, похожим на вирус.

Вакцины пока нет

В середине 2025 года вирус Нипа рассматривался Всемирной организацией здравоохранения как приоритетное направление исследований из-за его пандемического потенциала.

В июне 2025 The Independent писал, что вакцина против смертельно опасного вируса, разработанная учеными Оксфордского университета, "вскоре может стать доступной для пациентов". Однако с тех пор существенных движений от громких заявлений к практическим действиям не произошло.

В прошлом году вакцина, разработанная Оксфордским университетом, получила поддержку от Европейского агентства по лекарственным средствам в рамках программы Prime, которая направлена ​​на ускорение предоставления лекарственных препаратов населению за счет более тесного сотрудничества с регулирующими органами.

Главный исследователь Оксфордской программы по разработке вакцины против вируса Нипа профессор Брайан Ангус говорил, что программа по разработке вакцины является огромным стимулом для поиска решения проблемы вспышек вируса.

"Мы надеемся, что результаты этих испытаний проложат нам путь к защите наиболее уязвимых групп населения, а также помогут миру избежать будущей глобальной пандемии", – говорил профессор.

