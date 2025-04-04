ВАКС формирует новые противоречивые подходы к правоприменению, что вызывает беспокойство – юрист

Судебная практика Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) демонстрирует тенденцию к самостоятельному толкованию норм уголовного процессуального законодательства, вызывающего дискуссии среди юристов. В частности, по делу "Роттердам+" суд ввел новые процессуальные механизмы, не предусмотренные Уголовным процессуальным кодексом Украины (УПК).

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Об этом говорится в блоге юриста Валентины Карповец.

В частности, ВАКС установил сроки для подачи ходатайств о возврате обвинительного акта и возражений на них на стадии подготовительного заседания, хотя действующее законодательство таких требований не содержит. В то же время по этому делу прокурору разрешили подать дополнения к возражениям по истечении установленного срока, тогда как стороне защиты в подобной ситуации было отказано.

Правозащитники обращают внимание, что такая практика может привести к выборочному применению норм, что подвергает сомнению принцип равенства сторон в судебном процессе.

Кроме того, ВАКС не учел ряд ключевых процессуальных нарушений, которые, согласно постоянной судебной практике, являются основанием для возвращения обвинительного акта. Речь идет, в частности, о ненадлежащем уведомлении находящихся за рубежом обвиняемых, а также нарушении порядка вручения обвинительного акта.

Эксперт предостерегает, что такие подходы могут создать опасный прецедент, когда процессуальные гарантии для стороны защиты становятся нестабильными. Это в свою очередь может подорвать доверие к судебной системе и создать риски для правовой определенности в уголовном процессе.